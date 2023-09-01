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Bir doktora ait bilgileri kullanarak kaçak ameliyat yapan sahte doktor yakalandı

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#İstanbul#Sultangazi#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Bir doktora ait bilgileri kullanarak kaçak ameliyat yapan sahte doktor yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 22:59

İstanbul Sultangazi'de özel bir hastanede çalışan 53 yaşındaki doktor G.D.'nin bilgilerini kullanarak mesai saatleri dışında kaçak ameliyatlar yapan 40 yaşındaki D.N. ve onunla birlikte ameliyatlara girdikleri belirlenen M.K. ve K.İ. gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "7 Temmuz 2022 tarihinde Sultangazi'de bulunan özel bir hastanede görevli doktor G.D.'nin bilgileri kullanılarak mesai saatleri haricinde kaçak ameliyatlar yapıldığının belirlenmesi üzerine başlatılan çalışmada, bahsi geçen ameliyatları D.N. isimli kişinin yaptığı, ayrıca D.N. isimli kişiye ameliyat olan 2 hastanın da şikayetçi oldukları anlaşılmıştır.

Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; D.N.,  30. Ağustos'ta, olayı birlikte gerçekleştirdikleri tespit edilen M.K.(32) ve K.İ.(63) isimli şahıslar ise bugün yakalanarak gözaltına alınmıştı" denildi.

Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevkedilen M.K. ve D.N. 'Özel belgede sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken K.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#İstanbul#Sultangazi#İstanbul Emniyet Müdürlüğü

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