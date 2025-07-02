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Bir devir kapanıyor… PKK Duhok’ta silah bırakacak

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#Duhok#PKK Silah Bırakıyor#Terör Örgütü
Bir devir kapanıyor… PKK Duhok’ta silah bırakacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 07:00

Terör örgütü PKK’nın kendisini feshetmesiyle başlayan süreçte yeni bir aşamaya geçiliyor. PKK’lı 50 kişilik grup, Türkiye sınırına yakın Kuzey Irak’taki Duhok’ta silahlarını teslim ede-cek. Gözlemciler eşliğinde 10 gün içinde teslim edilecek olan silahlar, kayıt altına alınacak.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısı, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’ın rol almasıyla başlayan süreçte terör örgütü PKK, 12 Mayıs’ta kendini feshetmişti. Şimdi ise yeni bir aşamaya geçiliyor. İsrail’in İran’a saldırmasının ardından bölgede başlayan savaş ortamı nedeniyle gecikme yaşanan silah bırakmanın ilk adımı atılıyor. Bir grup PKK’lı, 10 gün içinde silahlarını teslim edecek.

50 KİŞİLİK GRUP

Yaklaşık 50 kişilik PKK’lı grup, Türkiye’ye  160 kilometre uzaklıktaki Kuzey Irak’ta  bulunan Duhok’a bağlı bir alanda silahlarını teslim edecek. Silah teslimi gözlemcilerin kontrolünde olacak. Seri numaraları, özellikleri, menşei çıkarılacak silahlar, kayıt altına alınacak. Silah bırakan PKK’lılar daha sonra örgüte ait kamplara dönecek.

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EYLÜLE KADAR...

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PKK’nın silah bırakması Türkiye tarafından da yakından izlenecek. Sahadaki gelişmeler anlık takip edilerek raporlanacak. Silah teslim süreci Türkiye, Irak merkezi hükümet ve Irak Kürdistan Bölgesi yetkililerince ortak gözlemci olarak takip edilecek. Birleşmiş Milletler (BM) veya üçüncü başka bir ülke sürece dahil edilmeyecek. Sürecin olumlu ilerlemesi halinde eylül ayına kadar PKK’nın tümüyle silahlarını teslim etmesi planlanıyor. Silahlarını teslim edecek PKK’lılar yine örgütün kontrolündeki kamplara dönecek. Sürecin tamamlanmasının ardından örgütün konuşlandığı merkezler boşaltılarak Irak hükümetinin kontrolüne bırakılacak.

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#Duhok#PKK Silah Bırakıyor#Terör Örgütü

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