Bir de sel ve dolu vurdu

Kısa süreli dolu yağışı dün İstanbul Anadolu Yakası’nda etkili olurken hayatı da olumsuz etkiledi. Yağış özellikle, Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe ve Kartal’da görüldü. Vatandaşların özel araçlarını dolunun şiddetinden korumaya çalıştığı dikkat çekti. Şanlıurfa Siverek’te de önceki gece başlayan sağanak ve dolu etkili oldu. Fırat Mahallesi’nde su basan ahırda 50 büyükbaş hayvandan 30’u öldü. Belediye ekipleri ev ve işyerlerini basan suları tahliye için çaba sarf etti. Dolu yağışı sırasında da bazı vatandaşlar, otomobillerinin üzerlerine battaniye örttü.



CADDELER GÖLE DÖNDÜ



Diyarbakır’da iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bazı caddeler göle döndü, altgeçitleri su bastı. Yenişehir’deki Şehitlik Caddesi’nin bir bölümü, kanalizasyon borusu patlayınca trafiğe kapatıldı. Ekipler caddede suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.



TARLALAR SU ALTINDA



Adana Kozan’da 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle narenciye bahçeleri ile tarlaları su bastı. Çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşlar, mağdur oldu. Narenciye bahçesi sahibi Atakan Tek, her sağanak yağışın ardından bahçesinin sular altında kaldığını ancak bir çözüm bulunamadığını belirterek “Narenciye bahçemi her yıl 6-7 defa su basıyor. Önleminin alınması için Devlet Su İşleri, Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi’ne müracaat ettik. Şu ana kadar herhangi bir işlem yapılmadı. Mağdur oluyoruz. Ben bahçemden bu yıl da geçen yıl da mahsul alamadım. Yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.



CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE



Mardin’de iki gündür etkili olan yağışın ardından dün sabah saatlerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Aniden bastıran dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler de zor anlar yaşadı. Kısa süreliğine yağan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı meyve ağaçları ve ekili alanlarda zarara yol açtı. Vatandaşlar, zarar görmemesi için araçlarını bez ve kartonlarla kapattı. DHA