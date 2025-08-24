Bir damla yağ çifte kupadan etti

Haberin Devamı

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Beşiktaş Kampüsü’ndeki garajda farklı bölümlerden mühendislik öğrencileri tarafından üretilen YTR10C adlı formula aracı, 12 Ağustos’da Çekya’da düzenlenen Formula Student yarışmasında içten yanmalı motor sınıfında Genel Klasman birinciliği aldı. Takım 100 kilometre hıza 3.2 saniyede ulaşabilen araçla hızlanma etabını ve 22 kilometrelik dayanıklılık etabını birincilikle tamamladı. YTÜ Racing, aracın viraj alma kabiliyetinin ölçüldüğü ‘Skidpad’ ve yakıt veriminin ölçüldüğü Efficiency kategorilerinde ise ikinci gelerek 845 puanla yarışmanın en başarılısı oldu. YTÜ Racing böylece Türkiye’nin bu yarışmada elde ettiği en yüksek puanı da topladı. Çekya’daki şampiyonluğun ardından Hırvatistan’da 19 Ağustos’ta Rimac Test Pisti’nde düzenlenen Formula Student Alpe Adria yarışmasına katılan YTÜ Racing, zafer serisini burada da sürdürdü. Tofaş tarafından desteklenen YTÜ Racing, genel klasmanda kendilerinden 5 kat fazla bütçeye sahip olan ve Ferrari tarafından desteklenen Modena Üniversitesi’ni geride bırakarak birinci oldu. Ancak yarış sonrası yapılan teknik kontrolde bir damla yağ kaçağı tespit edilince öğrenciler kazandıkları kupayı kaldıramadı.



BİRİNCİ OLMAYA GİTMİŞTİK

“Yaklaşık bir yıllık çalışmanın sonucunda Türkiye’den katılan takımlar arasında en yüksek puanı alarak ülkemizi başarıyla temsil ettik” diyen takım kaptanı Kaan Serhan Karyağdı hazırlık sürecini ve elde ettikleri zaferin öyküsünü şöyle anlattı: Geçen yıl eylül ayında çalışmaya başladık. Garajda sabah 10.00’dan akşam 19.00’a kadar bir mesai sistemi kurduk ve haftanın her günü çalıştık. Arada derslere girip hemen garaja dönüyorduk. 30 kişilik takımımızın üyeleri uzmanlıklarına göre araç dinamiği, powertrain, elektrik sistemleri, aerodinamik, kompozit, otonom ve organizasyon departmanlarında görev yapıyor.

DENEYİM KAZANDIK

Formula Student’ta farklı ülkelerde 6-7 yarışma var. Hırvatistan’da düzenlenen Formula Student Alpe Adria yarışmasını Şampiyonlar Ligi, Çekya’da düzenlenen yarışmayı da UEFA Avrupa Ligi gibi düşünebilirsiniz. Biz aslında Avrupa Ligi’nde birinci olup Şampiyonlar Ligi’ne gittik orada da yaşadığımız ufak bir aksilik sonucu birinci olmamıza rağmen puanımızın kırılmasıyla 7’nciliğe düştük. Etabı en iyi süreyi yaparak bitirdikten sonra yapılan teknik incelemede tespit edilen bir damla yağ kaçağı yüzünden birinciliğimiz iptal edildi. Bizim arkamızdan ikinci olan, Ferrari’nin desteklediği Modena Üniversitesi takımı da aynı sorunu yaşadı. Takım olarak her zaman uluslararası geçerliliği olan yarışmalara katılıyoruz. Bu yıl da önümüzdeki yarışlar için büyük deneyim kazanmış olduk.



BU TAKIM MARKA HALİNE GELDİ

YTÜ Racing takımını garajda ziyaret eden YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik şunları söyledi: “Artık bir marka haline gelen ekibimizin bu istikrarlı başarısı yılların birikiminin, disiplinli çalışmanın ve inovasyon tutkusunun en somut göstergesidir. Gençlerimiz, sadece bir araç tasarlayıp yarış kazanmadılar aynı zamanda mühendislik becerilerini, problem çözme yeteneklerini ve liderlik vasıflarını en üst seviyede sergileyerek ülkemizin ve üniversitemizin eğitim felsefesini taçlandırdılar. Bu şampiyonluk, atölyelerde filizlenen fikirlerin doğru bir vizyon ve destekle uluslararası alanda nasıl büyük başarılara dönüşebileceğinin net bir göstergesi.”