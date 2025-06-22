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Bir dakikayla sınavı kaçırdı, sinir krizi geçirdi! Genç kadın hastanelik oldu

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#YKS#Sinir Krizi#Sınav
Bir dakikayla sınavı kaçırdı, sinir krizi geçirdi Genç kadın hastanelik oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2025 20:38

Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın yabancı dil oturumuna geç kalan Gül Dilara K., (25)  sınava gireceği merkezin kapılarını kapalı görünce sinir krizi geçirdi. Ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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 Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Yabancı Dil Testi (YDT) oturumuna geç kalan Gül Dilara K. (25) sinir krizi geçirip, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir dakikayla sınavı kaçırdı, sinir krizi geçirdi Genç kadın hastanelik oldu

KAPILAR ERKEN KAPANDI İDDİASI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi’ndeki YKS’nin YDT oturumuna koşarak gelen Gül Dilara K., kapıların kapandığını görünce sinir krizi geçirdi. Çevredekiler sınav görevlilerine "Kapıların kapanmasına 1 dakika daha var. Neden kapıyı kapatıyorsunuz. Kolunuzdaki saate bakın.

Bir dakikayla sınavı kaçırdı, sinir krizi geçirdi Genç kadın hastanelik oldu

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Bir insanın kaderiyle böyle oynayamazsınız. Kız sınava geç kalmadı. Siz kapıları erken kapattınız. Dün 5 dakika geç kalanı içeri aldınız. Bu kızı neden almıyorsunuz" diye tepki gösterirken, bazı kişiler de genç sınava kızın alınması için 'al, al' diye tezahürat yaptı.

Bir dakikayla sınavı kaçırdı, sinir krizi geçirdi Genç kadın hastanelik oldu

HASTANEYE KALDIRILDI

Sınava giremeyen Gül Dilara K. vatandaşların yardımıyla bir banka yatırılıp, sakinleştirilmeye çalışıldı. Gül Dilara K., daha sonra bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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#YKS#Sinir Krizi#Sınav

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