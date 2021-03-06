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Haber Giriş: 06.03.2021 - 21:54 | Son Güncelleme:

Bir çocuk annesi eski eş kurbanı oldu!

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Bir çocuk annesi eski eş kurbanı oldu!

Türkiye'de kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Denizli'de bir kişi tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Fatma Kovan (25), akşam saatlerinde bir süre önce boşandığı eski kocası O.A'nın (27) Sazak Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenle aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.A, eski eşi Kovan'a doğru rastgele pompalı tüfekle ateş etti.

Çevredeki vatandaşların çağırdığı sağlık ekipleri tarafından Çal Devlet Hastanesine kaldırılan bir çocuk annesi Kovan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayın ardından aracıyla kaçan cinayet zanlısı O.A'yı arıyor.

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