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Bir cinayet daha işlemiş

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Güven Güler#Cinayet
Bir cinayet daha işlemiş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 07:00

Mahalle arkadaşı Ergül Maden ile yengesi Güllü Güler’i öldürdükten sonra iki polisi vuran Güven Güler’in tabancası bir cinayeti daha aydınlattı. Celal Meşgül’ün (71) de Güler tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

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İstanbul Başakşehir’deki Güvercintepe Mahallesi’nde yaşayan Güven Güler (32), önceki gün arkadaşı Ergül Maden ile amcasının eşi Güllü Güler’i öldürdü, yeğeni Sevim Tepe ve kocası Adem Tepe’yi de yaraladı. Olaydan sonra ortadan kaybolan Güven Güler, öğle saatlerinde bir arkadaşıyla birlikte Fatih’te ortaya çıktı. Saat 10.50 sıralarında Fatih Kenanbey Sokak’ta Güven Timleri’nde görevli polisler Ozan K. ve Özgür K. şüphelendikleri Güven Güler ve arkadaşının kimliklerini kontrol etmek istedi. Bir anda belinden tabancasını çıkartan Güven Güler polis Ozan K.’yi gözünden, Özgür K.’yi ise yüzünden yaralayıp kaçtı.

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SUÇUNU REDDETTİ

Polis ekipleri, Güven Güler’i akşam saatlerinde Altınşehir’de bir viyadüğün altında saklanırken yakaladı. Güven Güler’in tabancasında yapılan incelemede bir cinayet daha aydınlatıldı. Ergül Maden ve Güllü Güler’in öldürüldüğü gün Altınşehir’de cesedi bulunan Celal Meşgül’ün de Güven Güler tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Güven Güler polisteki ifadesinde cinayetleri kabul etmedi, polise saldırmadığını söyledi. Güvenlik kamerası görüntülerini de reddeden Güven Güler’in sorgusu sürüyor.

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#İstanbul#Güven Güler#Cinayet

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