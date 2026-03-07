Bir çiftliğe takılan fotokapana yakalandılar: Anadolu sırtlanı, çakal, oklu kirpi ve domuz...

×
Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Eğil#Fotokapan
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2026 15:14

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yaban hayvanları, bir çiftliğe takılan fotokapana yakalandı.

Eğil ilçesinde yaşayan Ömer Faruk Gündüz, çiftliğine foto kapan kurdu. Fotokapana, Anadolu sırtlanı, çakal, oklu kirpi ve domuz yakalandı.

"BÖLGEMİZİN YABAN HAYVANLARI EKOLOJİSİ OLDUKÇA ZENGİN"

Gündüz, doğa sever bir vatandaş olduğunu belirterek, "Yaban hayvanlarına ilgi duyuyorum. Bahçemizin çevresinde tek kaynak suyu bulunuyor. Dolayısıyla yaban hayvanları su ihtiyaçlarını karşılamak için sık sık geliyor. Bölgemizin yaban hayvanları ekolojisi oldukça zengin. Doğanın dengesinin korunması için yaban hayvanlarının korunmasın ve onlara zarar verilmemesi gerekiyor" dedi.

