Bir çiçekten daha fazlası, anneyle güzel bir gün: Birbirinden özel 8 adres

Yarın Anneler Günü… Hayatımızın en kıymetli kahramanları olan annelerimize sevgimizi göstermenin en güzel yollarından biri, onlarla geçirdiğimiz zamanı gerçekten özel kılmak. Klasik hediyelerin ötesine geçmek ve bu anlamlı günü unutulmaz bir anıya dönüştürmek istiyorsanız bu liste tam size göre.



İstanbul’a yakın, kısa sürede ulaşabileceğiniz ama etkisi uzun süre kalbinizde yer edecek bu rotalar, annenizin yüzünde sıcacık bir gülümseme bırakacak. Şehrin içinde saklı kalmış nostaljik sokaklardan tutun da doğayla iç içe, huzur dolu duraklara kadar uzanan bu adresler; birlikte geçirdiğiniz anları çok daha değerli ve anlamlı kılacak.



Çünkü bazen en güzel hediye, annenizle yan yana olduğunuz o anların kendisidir…



İşte Anneler Günü’ne küçük bir kaçamakla kocaman bir anlam katacağınız o rotalar…

BİRAZ NOSTALJİ, BİRAZ SANAT VE BOLCA HUZUR

Anneler Günü’nde İstanbul’da olacaksanız, şehrin ruhunu en çok hissettiren rotalardan biri olan Beyoğlu’nun arka sokakları, size keyifli bir gün sunacak. Hafif ilkbahar rüzgârının eşlik edeceği bu yürüyüşe Çiçek Pasajı civarından başlayın; Çiçek Pasajı çevresinden Galatasaray Hamamı’na uzanan dar sokaklarda ilerledikçe İstanbul’un nostaljik yüzü yavaş yavaş kendini göstermeye başlayacak. Galatasaray Hamamı yakınlarında vereceğiniz kısa bir kahve molası hem dinlenmek hem de bu atmosferi biraz daha sindirmek için güzel bir durak.





GÖL MANZARALI BİR GÜN

Yürüyüşüçevresine taşıdığınızda, İstanbul’un en zarif ve en hikâye dolu sokaklarına adım atmış olacaksınız. Burada yürürken renkli kapılar, eski apartmanlar, antikacılar ve küçük galeriler arasında her köşede ayrı bir detayla karşılaşacak, sanki sokakların her biri size küçük bir hikâye bırakacak.Günün son bölümünü Tophane hattına doğru uzattığınızda ise İstanbul’un tarihi ve modern yüzünün iç içe geçtiği güçlü bir atmosfer sizi karşılayacak. Tophane çevresinde dolaşırken sanatla çevrili bir dünyaya adım atmış gibi hissedeceksiniz.dönem dönem sergiler oluyor, mutlaka uğramanızı öneririm. Zaten yapının kendisi bile başlı başına etkileyici; görkemli mimarisiyle harika bir fotoğraf durağı. Karşısında yer alanise çağdaş sanatın güçlü ve ilham verici dünyasına kısa bir yolculuk sunuyor. Şu sıralar İstanbul Modern’de en dikkat çekici çalışmasergisi.Sahile indiğinizdedenize karşı oturup bir şeyler yiyip son bir kahve ya da çay eşliğinde Boğaz’ı izlediğiniz o an, Anneler Günü’nün İstanbul’da bırakacağı en sakin ve en unutulmaz kapanışlardan biri olacak.

Göynük-Bolu yolunun beşinci kilometresinden sola sapıp yaklaşık yedi-sekiz kilometre daha ilerlediğinizde, Çubuk Gölü bütün güzelliğiyle sizi karşılıyor olacak. Kayabaşı Tepesi’nden kopan bir heyelanın vadinin önünü kapatmasıyla oluşan bu doğal göl, etkileyici bir manzara sunuyor.





EN ÖZEL ADRESLERDEN BİRİ

Anneler Günü’nde şehir kalabalığından uzaklaşıp annenize huzur dolu bir gün armağan etmek için oldukça uygun bir atmosfer barındırıyor. Bölgeye ayrı bir karakter katan, zamanla eskimeye yüz tutmuşise özellikle 2000’li yılların başında bir dizi çekimi için inşa edilmiş; bugün ise ziyaretçilere adeta kartpostallık kareler sunuyor.Yine aynı bölgede Çubuk Gölü’ne bir saat uzaklıktakida listenize ekleyebilirsiniz. Göl kıyısında yürüyüş yapabileceğiniz, fotoğraf çekip anı biriktirebileceğiniz masalsı bir ortam sunuyor. Gölün hemen yanı başında yer alan Devlet Konukevi ise manzaraya ayrı bir zarafet katıyor. Anneler Günü’nü piknik, yürüyüş ve doğanın sessizliği eşliğinde unutulmaz bir deneyime dönüştürmek için ideal bir seçenek.

Marmara Denizi’nin güneyinde yer alan ve Türkiye’nin ilk kuş cenneti olarak bilinen Manyas, Anneler Günü’nde gidilecek en özel yerlerden biri… Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı, doğanın en zarif armağanlarını bir araya getiren eşsiz bir sulak alan. Gönen Ovası, Ulubat Gölü çanağı ve Bursa Ovası ile birlikte adeta canlı bir doğa mozaiği oluşturuyor. Bölgenin kalbini ise onu besleyen önemli akarsulardan biri olan Balikesir’deki Kocaçay canlandırıyor.





KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

Burası sadece bir doğa alanı değil; annenizle birlikte sakinlik, huzur ve birlikte geçirilen değerli anların anlam kazandığı özel bir milli park olarak kalacak hafızanızda… Göl kıyısına vardığınızda, kuş sesleri eşliğinde zamanın yavaşladığını hissedeceksiniz.

İnebolu, Kastamonu’nun köklü geleneksel mimarisini en zarif biçimde yansıtan, Karadeniz’in kıyısında adeta saklı kalmış bir ilçe. Son yıllarda buradaki özgün evler, yalnızca turistlerin değil, fotoğraf sanatçılarının da ilham duraklarından biri hâline geldi.





Küre Dağları’nın Karadeniz’le buluştuğu bu eşsiz coğrafyada, bordo ve beyazın uyumuyla bezeli evler adeta yaşayan bir tablo gibi karşınıza çıkacak. Anneler Günü’nün taşıdığı anlamı andıran bir ruhla, bu evler de koruyucu, sabırlı ve emek dolu bir hikâye anlatıyor.Kasaba yalnızca mimarisiyle değil, taşıdığı tarihsel değerlerle de öne çıkıyor. Atatürk ’ün Şapka İnkılâbı’nı gerçekleştirdiğivemutlaka görülmesi gereken duraklar…

ŞELALE SEVEN ANNELERE

Burası Nüzhetiye Şelalesi… Özellikle doğayla iç içe vakit geçirmeyi sevenler ve şelale gezilerini keyifli bulanlar için oldukça özel bir durak. Hele anneler için; sakinlik, temiz hava ve su sesiyle birleşen bu tür doğa kaçamakları genelde ayrı bir keyif olur.



Nüzhetiye Köyü’nde yer alan bu saklı güzellik, kalabalıktan uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenler için adeta gizli bir cennet. Fotoğraf tutkunları ve doğa yürüyüşü grupları dışında pek bilinmediği için, sakin bir piknik yapmak ve huzurlu bir kaçamak yaşamak isteyenlerin uğrak noktalarından biri.



İzmit merkeze yaklaşık 19 kilometre uzaklıkta bulunan Nüzhetiye’ye, Kocaeli’den yarım saatte, İstanbul’dan ise ortalama 1,5-2 saatte ulaşmak mümkün. Şelaleye ulaşmak ise başlı başına keyifli bir doğa yürüyüşü deneyimi sunuyor. Ancak patika yollar yer yer zorlu olabildiği için uygun ayakkabı ve hazırlıkla gelmek önemli.



SIRADAN BİR GEZİDEN FAZLASI

İlkbaharın Eskişehir’e dokunuşuyla şehir genelde bambaşka bir ritme bürünür; hava yumuşar ve zaman biraz daha ağır akar. Tam da böyle bir günde, ailecek yapılacak bir yolculuk, sıradan bir gezi olmaktan çıkar.



Şehre vardığınızda ilk durağınız Odunpazarı bölgesi olmalı. Renkli Osmanlı evleri, bahar güneşiyle birlikte daha da canlı bir görünüme kavuşuyor. Sokaklarda yürürken taze çiçek kokuları, hafif esen rüzgâr ve tarihi dokunun birleşimi güçlü bir atmosfer yaratıyor. Şunun altını çizmekte fayda var: Bölge yalnızca mimarisiyle değil, kültürel zenginliğiyle de dikkat çekiyor. Ataol Behramoğlu Kitaplığı ve Edebiyat Müzesi ile Kurtuluş Müzesi gibi noktalar, edebiyat ve tarih meraklısı anneler için mutlaka görülmesi gereken yerler.







Odunpazarı Modern Müze (OMM) ise bölgenin tarihi dokusuna çağdaş bir yorum katan önemli bir sanat merkezi. Ahşap mimarisiyle dikkat çeken yapı, modern sanat eserleriyle birlikte dingin ve düşündürücü bir deneyim sunuyor. Kurtuluş Müzesi’nde de Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına ışık tutan belgeler ve kısa film gösterimi, şehrin tarihsel derinliğini daha yakından hissetmeyi sağlıyor.



Şehrin en keyifli noktalarından biri olan Porsuk Çayı, yılın bu zamanları adeta canlı bir tabloya dönüşüyor. Su kenarında yürüyüş yapmak, gondolları izlemek ya da tura çıkmak ve çiçeklerle çevrili manzarayı seyretmek annenizi çok mutlu edecek.

Eskişehir’e gelip de çi börek yememek, bir anlamda bu şehrin ruhunu eksik yaşamak demek. Neredeyse şehrin her köşesinde bulmak mümkün ama Odunpazarı ve çevresindeki küçük, salaş yerlerde bu lezzeti tatmanızı öneririm. Bir diğer vazgeçilmez ise balaban köfte… Tereyağlı sosu ve yanında sunulan pidelerle çok lezzetli. Üstelik porsiyonlar da oldukça cömert.







HARİKA BİR KAHVALTI



Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı tarihi bir köy olan Cumalıkızık, 1300’lü yıllara uzanan nadir yerleşimlerimizden biri. İri ve parlak taşlarla döşenmiş dar sokakları, üç katlı cumbalı evleri ve köy meydanıyla adeta bir açık hava müzesi. 1981 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Kentsel ve Doğal Sit Alanı’ ilan edilen köy, 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilerek bu eşsiz dokusunu uluslararası düzeyde tescilletti.





BATI KARADENİZ’İN İNCİSİ

Şu sıralar çiçeklerle renklenen sokaklar, köyün ruhunu daha da görünür kılıyor. Özellikle Bursa’ya özgü çivit mavisi, sarı, beyaz ve pastel tonlarla boyanmış evler gerçekten de görülmeye değer. Bu atmosferin en keyifli anlarından biri ise köy kahvaltısı. Ahşap masalarda sunulan serpme kahvaltıda; taze köy yumurtası, taş fırından yeni çıkmış sıcak gözleme, ev yapımı reçeller, mis kokulu bal ve kaymak, çeşit çeşit doğal peynirler ve zeytinler yerini alıyor. Şu kesin ki doğayla iç içe, sakin ve nostaljik bir atmosferde geçirilen bu özel zaman, Anneler Günü ’nü hafızalarınızdan silinmeyecek, sıcacık bir hatıraya dönüştürecek.Bu arada köy evlerinin mimarisinde iki farklı yaşam düzeni dikkat çekiyor: biri taş duvarlarla çevrili dış avlulu yapılar, diğeri ise doğrudan yaşam alanına açılan sade köy evleri. Dövme demir kapı tokmakları, iri başlı çiviler ve çift kanatlı kapılar ise bu evlerin en karakteristik detayları… Anneniz bol bol fotoğraf çekmek isteyecektir.

Batı Karadeniz’in incisi Amasra, Bartın sınırları içinde yer alan ve Roma’dan Osmanlı’ya uzanan köklü geçmişiyle adeta bir tarih ve doğa masalı. Bir zamanlar 20 bini aşan nüfusuyla canlı bir liman şehri olan bu eşsiz kasaba, bugün daha sakin ama bir o kadar da büyüleyici atmosferiyle ziyaretçilerini karşılıyor. Denize doğru uzanan yarımadası, huzur veren manzaraları ve yemyeşil doğasıyla annenizi oldukça mutlu edecek.





Fotoğraflar: iStock