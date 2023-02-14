Bir cesur yürek hemşire daha

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Tek tek kucakladığı çocukları dışarı çıkartan Şeyma hemşire, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Saat 04.00 civarında acil servise doğru gittim. Sarsıntıyı hissettiğimde ‘çocuklarım’ dediğimi hatırlıyorum. Onları kurtaramasam ve bir çöküntü olsa bile yanlarında olacaktım. Hastalarıma bir şey olsaydı vicdan azabından yaşayamazdım. Mutluyum, insanlara insanlığı gösterebildiysek mutluyum” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hemşirenin kaçmak yerine hasta çocukları kurtarma çabasının görüntülerini paylaştı.

Gazel Çalışkan deprem sırasında bebekleri korumak için küvözlerin başına koşmuştu.

TEK KORKUMUZ BEBEKLERİMİZDİ

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Yine Gaziantep’te İnayet Topçuoğlu Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde görevli hemşireler Devlet Nizam ile Gazel Çalışkan, deprem sırasında dışarı çıkmayıp, küvözdeki bebekleri korumaya çalışmış ve bu anlar güvenlik kamerasına da yansımıştı. Deprem sırasında ünitede 7 bebek olduğunu belirten Çalışkan, diğer arkadaşı ile birlikte nöbette olduğunu söyledi.

Gazel Çalışkan, “Arkadaşım izole odadaydı, seslendim. Sarsıntıdan dolayı içeri giremiyorduk. Girince ne yapacağımızı şaşırdık, içeride yenidoğan bebeklerimiz vardı. Sadece küvözleri tutmaya çalıştık. Küvözler devrilmesin ya da tavandan üzerlerine bir şey düşmesin istedik. Kendimiz ve ailemiz aklımızın ucundan bile geçmedi. Tek korkumuz, bebeklerin başına bir şey gelmesiydi. Onlar çıkamazlar, yardım isteyemezler. O yüzden başka hiçbir şey düşünemedik” diye konuştu.