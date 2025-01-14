Bir canın değeri 24 bin TL mi

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Manisa Saruhanlı’da Tahsin Doğdan’ın (19) kullandığı motosiklet, 10 Haziran 2017’de Yaşar A.’nın kullandığı traktörle çarpıştı. Yaralanan Doğdan, Saruhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada hastanın acilen göğüs cerrahisi servisi bulunan bir sağlık kuruluşuna sevkine karar verildi. Ancak nakil sağlanmadı. Tahsin Doğdan, saat 20.30 sıralarında ortopedi ve travmatoloji uzmanı eşliğinde ambulansla Manisa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ardından da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi ile irtibata geçildi. Ancak saat 22.00 sıralarında Tahsin Doğdan, hayatını kaybetti.

‘KOORDİNASYONU SAĞLAYAMADILAR’

Kazanın ardından traktör sürücüsü Yaşar A. hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan dava açıldı. Manisa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Yaşar A., 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Açılan bu kamu davasının yanı sıra Doğdan’ın ailesi, avukatları Hacı Hakan Ağcakanat ve Çağlar Sun aracılığıyla çocuklarının ölümünde ihmal olduğu gerekçesiyle sağlık personeli hakkında da suç duyurusunda bulundu. İddianamede, Tahsin Doğdan’ın göğüs cerrahisi servisi bulunan bir hastaneye nakledilemeyip hayatını kaybettiği belirtildi. Hastaneler arası koordineyi sağlayamadıkları ileri sürülen 112 Komuta Kontrol Merkezi’nde görevli pratisyen doktorlar D.R. ve T.K. hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan dava açıldı. Manisa 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde, tutuksuz yargılanan doktorlar D.R. ve T.K haklarındaki suçlamaları reddedip görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

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‘HAKKANİYETE UYGUN DEĞİL’

Toplanan belgeler, alınan ifadeler kapsamında mahkeme, Doğdan’ın öldüğü olayda sanıkların görevlerini eksik yaptıklarına ve eylemlerinin ölümle arasında illiyet (nedensellik) bağı bulunduğuna karar verdi. Her iki sanık da ayrı ayrı ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ardından yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerlerindeki etkileri dikkate alınarak bu cezaları, 1 yıl 8 aya indirildi. Bu ceza da sosyal ve ekonomik durumları ve suçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak, toplam 12’şer bin lira paraya çevrildi. Ayrıca her iki sanığa meslekten de 3’er ay men cezası verildi. Karara itiraz edeceklerini belirten Tahsin Doğdan’ın ailesinin avukatlarından Hacı Hakan Ağcakanat, “Hapis cezasının paraya çevrilmesinin hakkaniyete uygun olmadığını düşünüyoruz ve kararı istinaf mahkemesine taşıyacağız” dedi. m Tolga TAHÇI / DHA