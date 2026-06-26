Bir canın bedeli 76 bin TL... 20 taksitle ödenecek

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Ankara’da yemek siparişi sitesinde motokurye olarak çalışan ve spor kulübünde kick boks antrenörlüğü yapan Emrullah Kılıç (25), geçen yıl haziran ayında 06 FEF 194 plakalı motosikletle sipariş götürürken, Ahmet Yıldız yönetimindeki 34 MRE 368 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Savrulan Kılıç, kaldırıma sürüklenirken, motosikleti ise ağaca çarptı. Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan sürücü Ahmet Yıldız, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Ahmet Yıldız hakkında ‘taksirle öldürme' suçundan dava açıldı. Bilirkişi raporunda sanık Yıldız'ın dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışları nedeniyle asli kusurlu olduğu, Emrullah Kılıç'ın ise kazada kusurunun bulunmadığı belirtildi.

BABA KARARA İSYAN ETTİ

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Ankara 70’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2'nci duruşmasında karar çıktı.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Yıldız’a ‘taksirle öldürme’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verirken, ceza 76 bin lira adli para cezasına çevrildi. Para cezasının 20 taksitle ödenmesine hükmetti. Sanığın sürücü belgesinin de 1 yıl süreyle geri alınmasına karar verildi.

Kararı kabul etmediklerini belirten baba Mustafa Kılıç, “Biz 76 bin TL’ye bir can verdik. Bunu kabul etmiyoruz, daha fazlasını istiyoruz. 76 bin liraya bir can giderse ne olacak bu halimiz? 20 taksite bölünmüş bir de aylığa bağlanmış benim çocuğumun canı. İstinafa taşıyacağız, sonuna kadar devam edeceğiz” dedi.

Avukat Muhammed Dilek, “Burada ‘basit taksirden’ değil, ‘bilinçli taksir’den bir hüküm kurulması gerekirdi” diye konuştu.