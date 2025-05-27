Bir canın bedeli 4 yıl mı

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İstanbuL’da 9 Temmuz 2024’te, 13.30 sıralarında, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, otomobiliyle Beykoz Kavacık Mahallesi’nde ilerliyordu. Demir, üzerinde kasksız ve ehliyetsiz 2 kişinin bulunduğu motosikletle çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Y.S.Ö. (16) ve arkasında bulunan Batın Barlas Çeki (16) yere savruldu. Sürücüsüz kalan motosiklet savrularak yayaların arasına girdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kafasını beton dubaya çarpan Çeki, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Başlatılan soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntülerinden otomobilin sürücüsünün, Kızılay’ın eski başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir olduğu ortaya çıktı. Kazanın ardından gözaltına alınan Demir, mahkemece adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Fatma Zehra Kınık Demir’in, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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‘KUSURLU OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM’

Anadolu 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün karar duruşması görüldü. Duruşmada söz alan Fatma Zehra Kınık Demir, özetle “Kazada kusurlu olduğumu düşünmüyorum” dedi. Batın Barlas Çeki’nin annesi Hasret Doğan da “Adalete güvenmiyorlar sanırım. Sürekli yeni teklifle geliyorlar. Adalete güvensinler” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Fatma Zehra Kınık Demir’i, ‘taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, Demir’in ehliyetinin de 2 yıl süre ile geri alınmasına karar verdi. Motosiklet sürücüsü müşteki sanık Y.S.Ö.’ye ise ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası vererek bu cezayı erteledi.