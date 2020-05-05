Bir cani daha serbest

Ankara Haymana’ya bağlı Boğazkaya Mahallesi’nde yaşayan Berat Kaya (24), Sırrı Aydın’a ait eşek ile sıpasını gördü. Kaya daha sonra yanında bulunan, kendisine ait 2 çoban köpeğini, sıpaya saldırttı. Köpeklerin saldırıp yere düşürdüğü ve parçaladığı sıpa öldü. Kaya bu anları cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine Kaya yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

Berat Kaya savcılıktaki ifadesinde, videoyu geçen şubat ayında çektiğini söyleyerek, olay günü köpeklerin birden eşek ve sıpaya saldırdığını, araya girerek eşek ve sıpayı kurtarmaya çalıştığını ileri sürdü. Kaya olay nedeniyle pişman olduğunu da ifade etti.

Hayvanların sahibi Sırrı Aydın ise olaydan bir gün önce sıpanın kurdun saldırısına maruz kaldığını belirterek “Köpekler, açık yarası olması nedeniyle sıpaya saldırdı. Berat Kaya ile birlikte köpekleri ayırmaya çalıştık, şikâyetçi değilim” dedi.



ANNE EŞEK KURTARILDI

Görüntülerden sonra harekete geçen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle anne eşeği kurtardı. HAYTAP’tan yapılan açıklamaya göre, anne eşek köyde bulundu ve kurtarıldı. Sıpanın ise kan kaybından öldüğü belirlendi. Anne eşek, Haymana’dan Bursa’daki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne doğru yola çıktı. Tedavisinin ardından eşek hayatını çiftlikte geçirecek. HAYTAP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Olayla ilgili açıklama yapan Haymana Cumhuriyet Başsavcılığı, “Söz konusu suçun takibi şikâyete bağlı olduğundan müştekinin şikâyetçi olmaması nedeniyle şüpheli serbest bırakılmıştır” denildi.

ONLAR DA YASAYI BEKLİYORDU

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, 36 maddeden oluşan Hayvan Hakları Kanun Teklifi’nin hazırlayarak geçen ocak ayında AK Parti Grubu’na sunmuştu. Yel, teklifin nisan ayına kadar TBMM Genel Kurulu’na gelerek yasalaşmasını planlıyordu. Ancak koronavirüs salgının ardından teklif de rafa kalktı. Hazırlanan teklifte hayvanlar artık canlı olarak tanımlanıyor. Hayvanlara karşı işlenen suçlar Türk Ceza Kanunu’na göre işlem görecek. Hayvana işkence ve kötü muamelede bulunanlara cezaların farklı şekilleri olacak. Örneğin nesli tehlikede olan hayvanı öldürene veya şiddet uygulayana ceza miktarı bir kat daha arttırılacak. Kötü muameleye en az iki yıl ve ertelenmeyen, paraya dönüştürülmeyen bir ceza öneriliyor. Sokağa bırakanlara ise 10 bin TL’ye kadar ceza verilecek.



KUŞLARIN KATİLİ DE CEZASIZ KALMIŞTI

İstanbul Fatih’teki Eminönü Meydanı’nda da geçtiğimiz günlerde Üsame E. adlı kişi 34 BIZ 074 plakalı aracıyla güvercinleri ezmişti. 20 güvercini öldüren Üsame E., gözaltına alınıp adliyeye sevk edilmişti. Nöbetçi savcılıkça sorgusu yapılan şüpheli Üsame E. evine en yakın karakola imza şartıyla serbest bırakılmıştı.