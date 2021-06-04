Bir can kayboldu... İddianamesi 10 yılda yazıldı!

Almanya’da yaşayan iki çocuk annesi Belgin Thind, 2011 yılında, televizyonda gördüğü plastik ve estetik cerrahi uzmanı Doç Dr. İbrahim Aşkar’ın polikliniğinden liposuction (yağ aldırma) operasyonu için randevu aldı. Fazla kilolarından şikâyetçi olan ve yüksek tansiyon hastası olan Thind, operasyon geçirmek için İstanbul’a geldi. Aşkar, Belgin Thind’e herhangi bir test uygulamadan ilk ameliyatta sırt, meme, karın, bacak araları ve gıdıya liposuction yapacaklarını ikinci ameliyatta ise meme küçültme işlemini yapacaklarını söyledi. 28 Haziran 2011 tarihinde Çağıner Hastanesi’nde gerçekleşen ameliyatın ardından Belgin Thind yoğun bakıma alındı. 1 Temmuz 2011 tarihinde Çamlıca Üniversal Alman Hastanesi’ne nakledilen Thind’in durumu kötüye gidince de özel hava kurtarma uçağı ile Almanya Offenbach Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan müdahaleler, hastayı kurtarmaya yetmedi ve Thind, akciğer embolisi sebebiyle 19 Temmuz 2011 tarihinde hayatını kaybetti. Olay gerçekleştiğinde Thind’in kızı Filiz 8, oğlu Emre 5 yaşındaydı.

AYNI ANDA 8 BÖLGE RİSK

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan incelemenin ardından başlayan hukuk mücadelesi ise 10 yıldır sürüyor. Süreç boyunca açılan hukuk davasında 6 rapor alındı. Doç. Dr. İbrahim Aşkar’ın kusurlu olduğu tespit edildi. Sağlık Bakanlığı’nca yapılan soruşturma ve denetçi raporunda şüpheli doktor tarafından yapılan ameliyatta alınan yağ dokusu ve çıkan kan miktarının aşırı olduğu ve aynı anda 8 ayrı bölgeden liposuction işleminin yapılmasının riskli sonuçlara yol açabileceği belirtildi.



4 TAKİPSİZLİK KARARI

10 yıl içerisindeki hukuk mücadelesinde savcılık 4 kez takipsizlik kararı verdi ancak Sulh Ceza Hâkimliği takipsizlik kararını 4 kez kaldırdı. Son olarak 31 Mart 2021 tarihinde Belgin Thind’in avukatları İsrafil Kahraman ve Ebru Zor’un soruşturma talebi haklı bulunarak, İbrahim Aşkar hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan iddianame hazırlandı. Ceza yargılanması devam ederken, Almanya’da yaşayan Thind Ailesi, “Annemizin ölümünde büyük ihmali bulunduğu defalarca kanıtlanan Aşkar’la ilgili hukuk mücadelemiz sürecek. Adalet istiyoruz” diye konuştu.

SUÇU KESİNLEŞMİŞTİ

Belgin Thind’in olayı Doç. Dr. İbrahim Aşkar’ın ilk davası değil. Aşkar, 2017 yılında vücudundaki yağlanmadan rahatsız olarak sahibi olduğu Ataşehir’deki Femme Plast estetik merkezine giden Aynur Çolakoğlu’na operasyon yapmış, Çolakoğlu 4 gün sonra hayatını kaybetmişti. Hürriyet’in manşetine taşıdığı olayda Aşkar’ın ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçu kesinleşmiş mahkemenin verdiği 2 yıl 6 ay hapis cezası 38 bin TL para cezasına çevrilmişti.

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