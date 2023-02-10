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Bir bravo da muhteşem patilere

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Köpek#Arama Kurtarma
Bir bravo da muhteşem patilere
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 07:00

Depremin diğer isimsiz kahramanları da köpekler.

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Özel eğitimli arama kurtarma köpekleri, enkazlarda dört dönüyor, en ufak bir canlı belirtisinde hemen uyarıyor. Türk ve yabancı ekiplerin köpekleri, son 4 günde onlarca canın enkazdan sağ çıkmasını sağladı. Malatya’daki depremde arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Fransa’dan gelen ekip de K9 köpekleriyle arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Bir bravo da muhteşem patilere
YORGUNLUKTAN BAYGIN DÜŞTÜ

Bir arama kurtarma köpeği yorgunluktan bayıldı. İlk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

KÖPÜK 6 CAN KURTARDI

AFAD’ın Van ekibiyle birlikte Malatya’daki çöken binalarda görev yapan 4 yaşındaki arama kurtarma köpeği Köpük ise enkazdan 6 kişinin çıkarılmasına yardım etti. Golden Retriever cinsi Köpük, son olarak depremden tam 72 saat sonra 60 yaşındaki Meral Nakır’ı yıkıntıların altında bulup alarm verdi.

 

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#Deprem#Köpek#Arama Kurtarma

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