Bir beldemizin ismi 40 yıl sonra değişti! Pazar günü referandum yapılacak: 'Bu isim bizim hayalimizdi'

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2000'li yıllarda yeniden gündeme gelen isim değişikliği, meclis gündemine kadar gelmiş ancak iktidar değişikliği ve erken seçim nedeniyle rafa kaldırılmıştı. Yıllardır beldede uhde olarak kalan bu hayali yeniden canlandırdıklarını belirten Çalış Belediye Başkanı Mustafa Demir, gerekli yazışmaların tamamlanmasının ardından kararın geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlandığını ve yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Demir, "Bugün itibariyle ‘Türkeli' adını resmen kullanmaya başladık. Sıradaki hedefimiz, Çalış kasabası ile Topaklı köyünün birleşmesi. Bu konuda da Pazar günü Topaklı'da referandum yapılacak. Referandumdan olumlu sonuç çıkması halinde birleşme kararı alınacak ve Türkeli beldesinin giriş-çıkış noktalarına yeni levhalarımızı yerleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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Yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe dayanan bu isim değişikliği süreci, bölge halkı için tarihi bir adım olarak nitelendirildi. Belde sakinlerinden Yaşar Aydın'da "Bu ismi 40 yırdır bekliyorduk. Şimdi yeni ismimiz Türkeli oldu. Karar Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Alınan karardan çok memnun olduk" ifadelerini kullandı.

Recep Uçar da açıklamasında, "Bu isim bizim hayalimizdi. Çalış'lı olarak doğduk, Türkeli'li olarak öleceğiz" dedi.