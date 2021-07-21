Bir başkaydı eski bayramlar

HEYECANDAN UYUYAMAZDIK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Bayram günleri sevinçten uyku tutmaz, geç yatardık. Sabah kalkma zamanı gelince azıcık bir seslenmeyle ayağa fırlar, çabucak bayramlıkları giyer, dört kilometreyi yıldırım gibi yürür, bayram namazının kılındığı köy camisine inerdik. Namaz bitince bayramlaşma yapılırdı. Biz de daha çok harçlık beklentisiyle dolaşırdık. Bayramlarda herkes, her şey güzel gelirdi. Bayram bitmesin isterdik.

ÇOK SEVDİĞİM BİR KUZUM VARDI

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Çocukluğumda Kahramanmaraş Elbistan’da bahçemize giderdik. Bu fotoğraf sene 1969’dan. Çocukluğumda çok sevdiğim bir kuzum vardı, onunla bahçedeyiz. Çocukluğumun bayramları büyük bir sevinç ve coşku demekti. Bugün de çocuklarımla bayramların sevinç ve coşkusunu yaşamak benim için büyük mutluluk. Hayat güzel bir masal çocuklar için. O güzelliği çoğaltmak gerek.

BÖREKSİZ, TATLISIZ BAYRAM OLMAZ

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka: Birbirine çok bağlı bir aileyiz. Bayramlarda mutlaka bir araya geliriz. Annem kol böreği ve bayram tatlısı yapar. Sabah banyo yapılır, erkenden kahvaltı edilir. Sonra ailecek bir araya gelinir. Bu fotoğraf da yine bir araya geldiğimiz 15 yıl kadar önceki bir bayrama ait.

DANAYI KAYBETMİŞTİM

CHP Milletvekili Veli Ağbaba: Annem ve babamın Almanya’ya gurbetçi olarak gitmesinden sonra beş kardeş Malatya’da köyde kalmıştık. Bayramlarda köyde olurduk. Hafta sonları dana gütmeye gidiyordum. Bir gün yine otlamaya götürdüğüm danalardan birini kaybettim. Köylülerin yardımıyla danayı bulabilmiştik.

YENİ AYAKKABIMA SARILIR UYURDUM

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici: Bayramlar çocuklar için şenliktir. Bizim zamanımızda harçlıklar bozuk paralarla verilirdi. Ben de harçlık toplardım. Bayramları iple çeker, yeni alınan ayakkabılarıma sarılır uyurdum. Bayram benim için, kalabalık bir aile, bayramlık ve harçlık demektir.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara