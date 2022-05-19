'Bir baron daha yakalandı'

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Esrarı kuryelere yutturarak Türkiye’ye getiren bir şebekeye İstanbul’da operasyon düzenlendi. Ekipler, ünlü uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya’nın kardeşi Aydın Çetinkaya ve oğlu Ceyhan Çetinkaya’nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Uyuşturucu İle Mücadele Toplantısı’nda gazetecilerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu baronlarına ilişkin konuşma yaptığı esnada bir baronun daha yakalandığını bildirerek şunları söyledi:

EPEYDİR PEŞİNDEYDİK

“İçeride, gözaltında şu an. Epeydir peşindeydik. Urfi Çetinkaya’nın kardeşi Aydın Çetinkaya şu anda gözaltında. Önümüzdeki 5 yılda dünyada uyuşturucu mücadelesi açısından girilmez bölge olacağız, hedefimiz budur. Türkiye’yi yasak bölge haline getireceğiz. Bataklık Operasyonu’nun ilk ihbarı şahsıma, cep telefonuma gelmiştir. Bundan da hiç endişe duymuyorum. Çok da mutlu olduğumu söylemek isterim.”

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ABİ ÇETİNKAYA FİRARİ

Uyuşturucu kaçakçılığı ile tanınan Urfi Çetinkaya, 1980 darbesinde “arananlar” listesindeydi. 1988’de polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken vurulunca, bundan sonraki hayatında tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelmişti. Birçok kez cezaevine giren Çetinkaya, 2012’de sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilip sırra kadem basmıştı.

ASENA’NIN BAŞARISI

Narkotik başkanlığımız bünyesinde yeni çocuğumuz yapay zeka programı olan Analiz Sistemleri Narkotik Ağı (ASENA). Bu sistemin kullanılmaya başlamasından günümüze kadar toplam 3 bin 594 yakalama gerçekleşti. ASENA, arzla mücadele için hazırlanmış yerli ve milli ilk suç analizi platformu. Bir adam hiç gitmediği Hakkâri’ye gidiyorsa, kalmadığı bir yerde otelde kalıyorsa başka binlerce veriler ile karşılaştırarak, kullanmadığı güzergahları kullanıyorsa o dikkatle takibe alınıyor.

SOKAKTAKİ BÜYÜK TEHLİKE: ATEŞ, KRİSTAL METİN AMCA

Soylu son zamanlarda kullanımı yaygınlaşan metamfetamin ile ilgili şu bilgileri verdi: “Bizim şu an en büyük tehlikelerimizden bir tanesi metamfetamin. Gerçek anlamda bir zehirle karşı karşıyayız. Kimisi buz diyor, kimisi ateş, kristal ya da Metin Amca. Sorun şu ki artış hızı fazla. 2015 yılında 54 ilde metamfetamin yakalanması görüldü. 2021 yılında Türkiye’nin bütün illerine yayıldı. Metamfetamini yenersek Türkiye uyuşturucuya bağlı ölümler konusunda dünyadaki en az ölümü yaşayan ülke olacak.”

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KALBİMDEN VURULMUŞA DÖNÜYORUM

Tespit edilen öncelikli okullara 5 bin 329 polis ve 20 bin özel güvenlik görevlisinden oluşan okul kolluk görevlisi görevlendirmek suretiyle hem okul içinde hem de okul çevrelerinde uyuşturucu satıcılarının sızmasının, gençlerimize yanaşmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. ‘Bir okulun önünde uyuşturucu satılıyor’ denildiğinde kalbimden vurulmuşa dönüyorum. Böyle bir şey olamaz. Biz bunu kabul etmeyiz.