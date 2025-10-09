Bir bardak çayı paylaşanları taşladılar

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuşmasında özetle şu mesajları verdi: “Yeni yasama yılının ilk gününde ortaya çıkan tablo umutlarımızın daha da artmasına vesile olmuştur. Siyasi partilerin bir araya gelmesi çok kıymetlidir. Dostane sohbetin eleştirilecek yanı yoktur olamaz. Hiçbirimiz düşman değiliz. Millete hizmet yolunda farklı kulvarlarda koşturan rakipleriz, demokrasi dairesi geniştir. Bunu daraltmak kimsenin haddi değildir. Ana muhalefetin daha ilk günde Meclis’ten firar etmesi kendi bilecekleri iştir. Biz CHP’nin ne varlığı ile bahtiyar oluruz ne yokluğu ile kahroluruz. Ancak Gazi Meclis’e saygısızlığa kayıtsız kalmayız.

LİNÇ KOROSU CHP’NİN ESERİ

İlk oturumdan kaçarak millete hürmetsizlik etmişlerdir. Bir bardak çayı paylaştıkları için siyasi parti başkanları taşlanmıştır. Gazeteci, akademisyen, sosyal medya figürü linç korosu CHP’nin eseridir. Siyaseti dost düşman ikileminde gören CHP’nin eseridir. Linç korosunun karargâhı da CHP Genel Merkezi’dir. Yıllarca partimizi hedef alıp saldırdılar, şimdi aynı koro fotoğraf karesine giren herkesi hedef alıyor, zorbalıkla baskı altına alıyorlar. Sayın Özel, bunu ne bize ne millete yutturabilirsiniz. Fotoğrafa verilen tepkiler CHP’nin faşist zihniyetinin dışavurumudur. Atalarımız can çıkar huy çıkmaz demişlerdir. Bunların durumu da aynısı. Onlar meşreplerinin gereğini yapacak, biz de milletimiz için en doğrusunu yapacağız.

BELEDİYELER RESTORE EDİLMELİ

Milyarlarca lira belediyelere çöreklenmiş akbabalara peşkeş çekilmiş ama eserin, hizmetin kırıntısı bile yok. Hizmet beklentisi ile yetkiyi veren halk, ancak büyüyen, semiren, banka hesapları kabaran bir avuç tufeyliden başkası değildir. Belediyelerin restore edilmesi şarttır. Beyefendi dün çıkmış daha çöpünü bile toplayamadıkları milletten özür dileyeceğine okul müdürlerine çağrı yapıyor. Başkent halkına günlerdir Kerbela’yı yaşatıyorlar. Sen önce millete su ver, milleti önce çöp dağlarından kurtar, rüşvet çamurunu bir temizle. Hadi kendinize saygınız yok, Ankara’da elinde su bidonu ile bekleyen vatandaşa da mı saygınız yok. Grup kürsüsüne mazot bidonu ile çıkmayı biliyorsun, hadi şimdi de su bidonu ile çıksana yüreğin yetiyorsa. Millete hesap verecek cesareti yok. Kukla genel başkanla ancak bu kadar oluyor. Verilen koordinatların dışına istese de çıkamıyor.”

MISIR’DAN GÜZEL HABER BEKLİYORUZ

Şurası bir gerçek ki barış tek kanatlı bir kuş değildir. Barışın tüm yükünü Hamas’a ve Filistinlilere yüklemek ne adildir ne doğrudur ne de gerçekçi bir yaklaşımdır. Şu anda barışa giden yolun önündeki en büyük engel İsrail’in saldırılarıdır. Soykırım suçlarında Hitler’i bile geride bıraktılar. Ama ne yaptılarsa Gazze’nin direnişini kıramadılar, Gazze halkını teslim alamadılar. Bugün (dün) Mısır’daki görüşmeler kritik önemdedir. Güzel haber almayı ümit ediyoruz.

1982 ANAYASASI MİADINI DOLDURDU

Yakın geçmişteki revizyonlara rağmen yeni sivil anayasa ihtiyacı tam olarak karşılanamadı. Demokrasi tecrübelerimizi fasılalara bölen, askeri darbelerin mirasını reddeden sivil anayasa milletimizin ihtiyacıdır. 1982 Anayasası miadını çoktan doldurdu. Bu sorun ne derece erken çözersen ülkemize ve milletimize o derece hizmet etmiş oluruz. Bu özlemi giderecek somut fırsatlar çıktığında itirazlar bir kenara bırakılır. Siyaseti dost düşman ifadeleri ile tarif etmek doğru değildir. Siyasette rakip ya da müttefik vardır. Her kim dost düşman kavramları ile tanımlıyor ise Türk demokrasisine ihanet ediyor demektedir.