×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

'Bir balık tutamadın' diyerek dövdü, denize attı

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Saldırı#Hırsızlık
Bir balık tutamadın diyerek dövdü, denize attı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 16:27

Samsun’un İlkadım ilçesinde Umutcan Baysal (19), sahilde balık tutan kişiyi ‘2 saattir bir balık tutamadın’ diyerek darbedip denize attıktan sonra ehliyet, banka kartı ve montunu alıp kaçtı.

Haberin Devamı

Olay, dün İlkadım ilçesi Kale Mahallesi sahil kısmında meydana geldi. Umutcan Baysal sahilde balık tutan M.K.A.’yı (60) ‘2 saattir bir balık tutamadın’ diyerek darbetti. Sonrasında Baysal, M.K.A.’yı denize atıp, ehliyet, banka kartı ve montunu alarak kaçtı.

Bir balık tutamadın diyerek dövdü, denize attı

Aynı gün ifadesi bulunduğu için Samsun Adliyesi’ne giden Umutcan Baysal, buradaki pano ve tabelalara da zarar verdi. Ekipler tarafından yakalanan Baysal, polis noktasına götürüldü. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, M.K.A.’ya ait eşyalar ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Yapılan kontrollerde şüpheli hakkında, bir süre önce ‘Devlet malına zarar verme’ suçundan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun#Saldırı#Hırsızlık

BAKMADAN GEÇME!