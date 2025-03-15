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Bir bahis çetesi daha çökertildi: 60 bin tl maaşla milyonluk hesap

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Bahis Çetesi#Operasyon
Bir bahis çetesi daha çökertildi: 60 bin tl maaşla milyonluk hesap
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 07:00

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurtdışı bağlantılı bir internet sitesi üzerinden yasadışı bahis oynatan çeteyi 3 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

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Elebaşı V. K.’nin (39) yönettiği çete üyesi 18 şüphelinin 60 bin lira maaş aldığı belirlendi. Şüphelilerin banka hesaplarındaki günlük hareketliliğin 3 milyon lira olduğu, çetenin ayda 2 milyon doları da kripto paraya çevirip yurtdışı hesaplara aktardığı saptandı. Harekete geçen ekipler, 7 Mart’ta Adana, Ankara ve Mersin’de belirlenen adreslere baskın yaptı. V. K.’nin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. V. K.’nin de aralarında olduğu 13 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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#Adana#Bahis Çetesi#Operasyon

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