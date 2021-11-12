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Bir babanın feryadı: Ailem kayıp

#Fesih Çelik#Manisa#Aile
Bir babanın feryadı: Ailem kayıp

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Fesih Çelik (51), geçen 10 Ekim’de ailesiyle birlikte öğle yemeği yedi. İddiaya göre, kocasının yemeğine uyku ilacı atan Dilek Çelik (42), kızları Elifnur Çelik (18), Zeynep Nur Çelik (6) ve oğulları Yusuf Çelik (14) ile Bilal Çelik’i (11) yanına alarak kaçtı.

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Saat 23.00 sıralarında kendine gelen Fesih Çelik, eşi ve çocuklarını evde göremedi. Telefonu kapalı olduğu için eşine ulaşamayan Çelik, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Yapılan araştırmalar sonucu en son İstanbul Esenler Otogarı’na gittikleri görülen Dilek Çelik’in ve çocuklarının yanında Elifnur Çelik’in erkek arkadaşı Y.A.’nın da olduğu tespit edildi. Baba Çelik, kızının erkek arkadaşı Y.A.’nın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ileri sürüp 13 Ekim’de savcılığa suç duyurusunda bulundu. Eşi ve çocuklarının hayatından endişe eden Çelik, bir aydır her yerde ailesini arıyor.

Bir babanın feryadı: Ailem kayıp

‘ÇARESİZ BEKLİYORUM’

Yaşadığı olayı anlatan Fesih Çelik, “Ailemle birlikte öğle yemeği yedik. Sanırım ya yemeğime ya da meyve suyuna ilaç attılar. İlaç verdikleri zaman yatağımı serdiler. İlaç etkisiyle ayaklarımı sanki bıçakla kesiyor gibi acı hissettim. O arada ‘dışarı çıkma ne olur ne olmaz’ şeklinde sesler duydum. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde, evin ışıkları yanıyordu ve televizyon kapalıydı. Evde kimseyi göremeyince, kapıya yöneldim. Anahtar dışarıda, kapı açıktı. Eşim, çocuklarımı da alarak gitmiş. Karakola ve savcılığa giderek şikâyetçi oldum. Çocuklarımın yanında bir de kızımın uyuşturucu bağımlısı erkek arkadaşı da var. Bu nedenle çocuklarımın hayatından endişeliyim” diye konuştu.

Eşi ve çocuklarıyla hiç sorun yaşamadığını söyleyen Çelik, “Çaresiz bekliyorum. Hadi diyelim, o çocuk kızımı götürdü. Eşim neden onlarla gitti. 30 bin TL kadar birikmiş paramız vardı, giderken onu da götürmüş. Böyle bir durum olacağını kesinlikle hiçbir şekilde belli etmediler. Bir aydır gözüme uyku girmedi. Evde çocuk gibi ağlıyorum. Bir an önce eve dönmelerini çok istiyorum. Ailemi gören, yerini bilenler bana yardımcı olsun” dedi.

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#Fesih Çelik#Manisa#Aile

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