Bir babanın en zor anı

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Dün 11, 12 ve 13 yaşlarındaki 3 çocuğuyla birlikte Bitlis’in Mutki ilçesinde dereye giren Bakır Şeflek, hayatının en kara gününü yaşadı. Suda çırpınan çocuklarından birini kurtardı, birini sudan çıkarsa da boğulmasına engel olamadı, diğer çocuğu ise akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Mutki ilçesine bağlı Yazıcık köyü yakınlarındaki derede meydana geldi.

DEREDE 2 ÇOCUĞUNU KAYBETTİ

Babaları Bakır Şeflek ile birlikte dere kenarına giden Fatih (13), Aziz (12) ve Enes Şeflek (11), serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra çocuklarının suda çırpındığını fark eden Bakır Şeflek, hemen dereye atlayarak oğlu Fatih’i sudan çıkardı. Diğer oğlu Enes’e de ulaşan baba, çocuğunu sudan çıkarsa da talihsiz çocuk hayatını kaybetti. 12 yaşındaki Aziz ise akıntıyla gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda kaybolan Aziz Şeflek için ekiplerin arama çalışmaları sürerken, köylüler de çalışmalara destek veriyor.