Bir babanın en çaresiz anı! Tek istekleri var o da...

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Kahramanmaraş merkezli depremlere Adıyaman'da yakalanan Yaşar ailesi büyük acılar yaşadı. Ailenin bir çocuğu depremde yaşamını yitirdi. 16 yaşındaki Mehmetcan iki bacağını, annesi ise kolunu kaybetti. CNN Türk muhabiri Merve Tokaz acılı aileye mikrofon uzattı.

"SAÇINA DOKUNDUĞUMDA ANLADIM"

O anları anlatan acılı baba "Bağırma çağırma oldu. Binanın etrafında dolaşıyordum. Elim kolum bağlı. Çocuklarım enkazın altında. Hiçbir şey yapamadım. Enkaza girdim. Saçına dokunduğumda anladım. Komutanıma 'neden çıkarmıyoruz' dedim. O da 'Vefat etmiş ondan çıkarmıyoruz' dedi. Enkazın altında evladın var ve hiçbir şey yapamıyorsun. Allah kimsenin başına vermesin. Mehmet kurtuldu. Şükürler olsun. 1.80 boyundaydı. Şimdi ise yatağın yarısını kaplıyor. Olması gereken protez" diye konuştu.

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"SADECE YÜRÜMEK İSTİYORUM"

Depremde iki bacağını da kaybeden Mehmetcan ise "İyi olmaya çalışıyorum. Erken yürümek istiyorum. Sadece yürümek istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Sadece yürümek istiyorum. Bunun için de bana yardım etmeleri lazım. 850 bin kişi uzuvlarını kaybetmiş durumda. Yürüyünce durumu olmayanlara yardım edicem. Yaşama sevincim çok yüksek. Bunu kırmasınlar, bana yardım etsinler" dedi.

"CİĞERİM YANDI"

Sağ kolunu kaybeden Perihan Yaşar, "Benim de kolum yok. Önce oğlum. Önemli olan o. 4 gün enkazda kalmışız. Sanki 1 gün kalmışız gibi. Gözümü açtığımda İzmir'de hastanedeydim. Küçük oğlumu kaybettim, ciğerim yandı. Mehmetcan'ın yürümesi istiyorum" diye konuştu.