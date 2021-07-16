Bir babanın en acı günü: Dalgıçlar Muhammed’i sudan çıkardı

ADANA Yüreğir’de ailesiyle yaşayan Suriyeli Muhammed Nur Alevi (12), ülkesinden gelen arkadaşları ile önceki gün 17.00 sıralarında Levent Mahallesi’ndeki Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalının kıyısına gitti. Burada suya girenleri gören Muhammed, yüzme bilmemesine karşın kıyafetini çıkarıp kanala atladı. Akıntıya kapılan Muhammed, kısa süre sonra gözden kayboldu. Bölgeye sevk edilen ekipler, arama çalışması başlattı. Çalışmaların daha kolay yürütülebilmesi için kanala verilen su, kesildi.

6 KİLOMETRE SÜRÜKLENMİŞ

Dün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlatılan arama çalışmalarında Su Altı Arama Kurtarma Grup Amirliği’nde görevli dalgıç polisler, Muhammed Nur Alevi’nin, suya atladığı yerin 6 kilometre uzağındaki Köklüce Mahallesi yakınlarında cesedine ulaştı. Dalgıç polislerin sudan çıkarttığı Muhammed’in cansız bedenini, babası Abdurrezzak Alevi, kucaklayarak yolun kenarına taşıdı. Acılı baba, oğlunun başından bir an olsun ayrılamadı. Alevi’nin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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