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Anıl ATAR / DHA
Haber Giriş: 29.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bir babanın en acı günü

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Bir babanın en acı günü

Yataktan düşerek hayatını kaybeden minik Hatice daha bir aylıktı...

SURİYE Halep’ten 8 yıl önce Adana’ya gelip Seyhan ilçesine yerleşen Semar (34) ile Firaz Halluf (36) çiftinin bir aylık kızları Hatice, geçen cumartesi sabahı yanlarında yatarken yataktan düştü. Sese uyanan çift, hareketsiz kalan bebekleri için sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, minik Hatice’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberle yıkılan baba Firaz Halluf, Hatice’nin cansız bedenini polis aracına kucağında taşıdı. 

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