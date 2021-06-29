Bir babanın en acı günü

SURİYE Halep’ten 8 yıl önce Adana’ya gelip Seyhan ilçesine yerleşen Semar (34) ile Firaz Halluf (36) çiftinin bir aylık kızları Hatice, geçen cumartesi sabahı yanlarında yatarken yataktan düştü. Sese uyanan çift, hareketsiz kalan bebekleri için sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, minik Hatice’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberle yıkılan baba Firaz Halluf, Hatice’nin cansız bedenini polis aracına kucağında taşıdı.

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