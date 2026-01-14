×
HABERLERGündem Haberleri

Bir baba kızı için branda ve ahşap kullanarak yaptı: Kara yolu kenarına dikti! 'Kızım haftanın 7 günü yollarda, böyle korunsun istedim'

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Durak#Yağmur
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2026 15:19

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir baba okula giden kızının otobüs beklerken ıslanmaması ve soğuktan korunması için branda ve ahşap kullanarak durak yaptı. Baba Şadi Arslan "Kızım haftanın 7 günü yollarda. Yağmuru var, kışı var. 'Bir durak yapayım da en azından ıslanmasın, soğuktan korunsun' düşüncesiyle yola çıktım." dedi.

Lise 2. sınıf öğrencisi kızı Hazal Arslan'ın yağmurlu havalarda otobüs beklerken ıslanmasına gönlü razı olmayan Şadi Arslan, Altınoluk Mahallesi'nde Çanakkale-İzmir kara yolu kenarına şeffaf branda ve ahşap malzemeler kullanarak bir durak yaptı.

Arslan, durağa yaşlıların da oturup dinlenebilmesi için bir bank koydu.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ: YENİ BİR DURAK YERLEŞTİRİLDİ

Babanın çabasıyla inşa ettiği durağı fark eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı ekipleri de harekete geçti. Belediye ekipleri, söz konusu bölgeye yakın bir yere standartlara uygun modern bir durak yerleştirdi.

Şadi Arslan, yaptığı açıklamada, amacının sadece kızını ve diğer öğrencileri olumsuz hava şartlarından korumak olduğunu belirterek, "Kızım haftanın 7 günü yollarda. Yağmuru var, kışı var. 'Bir durak yapayım da en azından ıslanmasın, soğuktan korunsun' düşüncesiyle yola çıktım." dedi.

Mahalle sakinlerinden Duygu Yıldırım da yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şadi Bey'in yaptığı girişim çok güzeldi." diye konuştu.

Vatandaşlardan Cuma Demir ise bölgedeki durak eksikliğinin mağduriyete sebep olduğunu belirterek, hem komşusu Şadi Arslan'a hem de sonrasında çalışmayı tamamlayan belediye ekiplerine teşekkür etti.

