Bir baba için en acı cenaze

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Kurtanidze’nin cenazesi ülkesine gönderilirken anne ve iki kızı için dün Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende acılı baba Burak Lütfi İnal, kızlarının tatile giderken çektirdiği son fotoğraflarına bakıp gözyaşlarına boğuldu: “Kızlarım son konuşmamda ‘Dünyanın en iyi babasısın’ demişti. Onlarla çok güzel vakit geçirdim. Bu fotoğrafı bana yollamışlardı.” Tabutlarına güller serilen anne İnal ve kızlarının cenazeleri, törenin ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı’na defnedildi.