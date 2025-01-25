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Bir baba için en acı cenaze

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#Burak Lütfi İnal #Cenaze#Otel
Bir baba için en acı cenaze
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 07:00

Özel bir giyim firmasında satış müdürü olan Defne Arkadaş İnal, ilkokul öğrencisi kızları Ela ve Dila ile Gürcistan uyruklu bakıcıları Laura Kurtanidze birlikte can verdi yangın faciasında.

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Kurtanidze’nin cenazesi ülkesine gönderilirken anne ve iki kızı için dün Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende acılı baba Burak Lütfi İnal, kızlarının tatile giderken çektirdiği son fotoğraflarına bakıp gözyaşlarına boğuldu: “Kızlarım son konuşmamda ‘Dünyanın en iyi babasısın’ demişti. Onlarla çok güzel vakit geçirdim. Bu fotoğrafı bana yollamışlardı.” Tabutlarına güller serilen anne İnal ve kızlarının cenazeleri, törenin ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı’na defnedildi.

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#Burak Lütfi İnal#Cenaze#Otel

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