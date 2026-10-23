×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bir aylık takibin adli bilançosu: Sokaklardan toplanan uyuşturucu ve 67 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Uyuşturucu Operasyonu#Narkotik Polisi
Bir aylık takibin adli bilançosu: Sokaklardan toplanan uyuşturucu ve 67 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 08:41

Diyarbakır’da narkotik polisinin il genelinde son bir ayda yürüttüğü geniş çaplı çalışmaların bilançosu açıklandı. Yüklü miktarda skunk, metamfetamin, kokain ve binlerce sentetik hapın yanı sıra cephaneliği andıran silahların ele geçirildiği operasyonlarda adliyeye sevk edilen zanlılardan 67'si tutuklandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında il genelinde farklı noktalarda son bir ayda gerçekleştirilen çalışmalarda, 51 kilo 347 gram skunk, 17 kilo 707 gram esrar, 20 kilo 749 gram metamfetamin, 15 bin 745 kök kenevir bitkisi, 6 bin 832 adet sentetik ecza hap, 549 gram afyon sakızı, 481 gram kokain, 182 adet ecstasy hap, 6 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 133 adet mermi ele geçirildi.

Bir aylık takibin adli bilançosu: Sokaklardan toplanan uyuşturucu ve 67 tutuklama

Operasyonlar kapsamında 104 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17'sine adli kontrol tedbiri uygulanırken 67'si ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözden KaçmasınPolisten kaçış direkte son buldu | Alkollü sürücüyü Babamdan habersiz aldım savunması kurtarmadıPolisten kaçış direkte son buldu | Alkollü sürücüyü "Babamdan habersiz aldım" savunması kurtarmadıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Uyuşturucu Operasyonu#Narkotik Polisi

BAKMADAN GEÇME!