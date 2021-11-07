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Bir aylık kirayı vermediği için öldürüldü

#Kiracı#Cinayet#Tekstil Atölyesi
Bir aylık kirayı vermediği için öldürüldü

Tekstilci Mahmut Sami Evci, 1 aydır kirasını alamayan dükkân sahibi Belgin Karaca ile tartıştığı sırada Karaca’nın oğlu Salim Emre Hocaoğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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İstanbul Beykoz’da iddiaya göre, Mahmut Sami Evci (48) işletmeci Belgin Karaca’dan (56) dükkânını kiralayarak tekstil atölyesi kurdu. Evci son ayın kirasını ödemediği için taraflar arasında gerginlik oluşmuştu. Geçen salı günü saat 17.30 sıralarında Belgin Karaca ve kızı Sevim Merve Hocaoğlu (26) dükkâna geldi. Sevim Merve Hocaoğlu dükkânın önüne arabayı park etti. Evci taşınma aşamasında olduklarını, eşya çıkışına engel olacağı gerekçesiyle arabayı dükkânın önünden kaldırmasını istedi. Sevim Merve Hocaoğlu dükkânın önünden arabayı kaldırırken annesi Belgin Karaca, “Hem kirayı vermiyorlar hem de arabayı kaldırmanı mı söylüyorlar” diyerek tepki gösterdi. Tartışmaya Belgin Karaca’nın oğlu Salim Emre Hocaoğlu da (24) dahil oldu.

BIÇAĞI ETRAFA SALLADI

Dükkân sahipleri, dükkânın içerisindeki eşyaları sağa sola dağıtmaya başladı. Salim Emre Hocaoğlu bıçak çıkararak Evci ve yanındakilere salladı. Mahmut Sami Evci, kuzeni Halit Evci (39) ve Afgan uyruklu atölye çalışanı Bahran Parvizi (26) bıçak darbeleriyle yaralandı. Hocaoğlu kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Mahmut Sami Evci hayatını kaybetti. Polis ekipleri Belgin Karaca ve kızını olay yerinde gözaltına aldı. Salim Emre Hocaoğlu da Beykoz’da araçla kaçmak isterken kovalamacada yakalandı. 9 suç kaydı olan Salim Emre Hocaoğlu ifadesinde, “Bıçağı salladığımı hatırlıyorum ama kime salladığımı hatırlamıyorum. Bıçağı da denize attım” dedi. Anne ve 2 çocuğu cezaevine gönderildi.

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#Kiracı#Cinayet#Tekstil Atölyesi

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