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Bir aylık evlilik cinayetle bitti... Kocasını bıçakladı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Bornova#Polis
Bir aylık evlilik cinayetle bitti... Kocasını bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 07:00

İzmir Bornova’da petshop işleten Fırat Bozkurt (43) ile sağlık teknikeri Şirin Bozkurt (47) 1 ay önce evlendi. İkisinin de 3’üncü evlilikleriydi.

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İkili arasında dün 01.30 sıralarında evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü sırada Şirin Bozkurt, eşi Fırat Bozkurt’u göğsünden bıçakladı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis, Fırat Bozkurt’u kanlar içinde buldu. Bozkurt’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Şirin Bozkurt’un, eski eşinden olan 18 yaşındaki oğlu Ç.G.’nin olay sırasında evde olduğu öğrenildi. Şirin Bozkurt’un gelen sesler üzerine salona koşup Fırat Bozkurt’u kanlar içinde gören çocuğunu komşusuna gönderdiği belirtildi. Polis, Şirin Bozkurt ile oğlu Ç.G. gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şirin Bozkurt tutuklanırken, oğlu Ç.G. serbest bırakıldı. Şirin Bozkurt’un ifadesinde, bir eğlence mekanında kıskançlık sebebiyle tartıştıklarını, ardından önce kendisinin sonra da kocasının eve geldiğini söylediği öğrenildi. Bozkurt’un ifadesinin devamında eşinin eşyalarını toplamaya başladığını, bu sırada gırtlağına sarılıp kendisine vurduğunu, savunmak için eline bıçağın yaşanan arbede sırasında kocasının yaralandığını söylediği ortaya çıktı. 

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#İzmir#Bornova#Polis

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