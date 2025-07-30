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Bir aydır su verilmiyor! Şehri terk ediyorlar | İstanbul'a sadece birkaç saat uzaklıkta: 'Su yok, sabır da kalmadı'

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#Tekirdağ#Susuzluk Krizi#Marmaraereğlisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 13:20

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde susuzluk krizi büyüyor. Bazı mahallelere su verilmesine rağmen birçok bölgede vatandaşlar, hala su alabilmek için bidonlarla çeşme ve tanker önlerinde sıraya giriyor.

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi ve Marmaraereğlisi'ne bağlı Dereağzı Mahallesi'nde vatandaşlar yaklaşık bir aydır susuzlukla mücadele ediyor.

Kentin bazı mahallelerine su verilmesine karşın söz konusu iki bölgede halk, hala tankerlerden ve sokak çeşmelerinden su almak için sıraya giriyor.

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Bir aydır su verilmiyor Şehri terk ediyorlar | İstanbula sadece birkaç saat uzaklıkta: Su yok, sabır da kalmadı

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşların uzun kuyruklarda bidonlarıyla beklediği görüldü. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medyada da "Su yok, sabır da kalmadı" şeklinde paylaşım yaptı.

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Bir aydır su verilmiyor Şehri terk ediyorlar | İstanbula sadece birkaç saat uzaklıkta: Su yok, sabır da kalmadı

ŞEHRİ TERK EDİYORLAR

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Öte yandan susuzluk nedeniyle sıkıntı yaşanan mahallelerde bazı sokaklarda patlayan borulardan boşa akan tonlarca su, görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşlar bu görüntüler karşısında adeta isyan etti. Yaşanan su krizi nedeniyle birçok hanede temizlik, hijyen ve içme suyu ihtiyacı ciddi sorun haline gelirken, yetkililerden soruna kalıcı çözüm bulunması talep edildi.

Su sorunu nedeniyle birçok yazlıkçının şehirden ayrıldığı ifade edilirken, sadece hafta sonu değil hafta içi de Tekirdağ'dan İstanbul yönüne trafikte yoğunluk olduğu gözlendi.

Bir aydır su verilmiyor Şehri terk ediyorlar | İstanbula sadece birkaç saat uzaklıkta: Su yok, sabır da kalmadı

VATANDAŞ EYLEM YAPTI

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde su sorunu yaşayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 30 tatil sitesi yöneticisi, TESKİ yetkilileri ile görüşerek, sorunlarının çözülmesini talep etti.

Bir aydır su verilmiyor Şehri terk ediyorlar | İstanbula sadece birkaç saat uzaklıkta: Su yok, sabır da kalmadı

Yaşadıkları su sorununa kalıcı bir çözüm getirilmesini beklediklerini aktaran Dereağzı Mahalle Muhtarı Türkan Karaoğlan, "Ne yazık ki kurak bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz bunu biliyoruz ama kalıcı bir çözüm istiyoruz. İnsanlar susuzluktan lavabolarına giremiyorlar. Ellerini yıkamak için bir damla su bulamıyorlar." dedi.

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#Tekirdağ#Susuzluk Krizi#Marmaraereğlisi

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