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Bir aydır kayıptı... Ormanda ağaca asılı bulundu

#Erzurum#Salih Yıldırım#Ölüm

Erzurum'da yaklaşık 1 aydır kayıp olan imam hatip lisesi öğrencisi Salih Yıldırım (17), ormanda ağaca asılı halde ölü bulundu. Yıldırım'ın bir yakınının, 10 gün önce sosyal medyadan kayıp paylaşımında bulunduğu öğrenildi.

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Polis, bugün saat 15.00 sıralarında, Merkez Aziziye ilçesi Dadaşkent semtindeki ormandaki ağaçta asılı bir kişinin bulunduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, ağaca asılı olan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, yapılan araştırmada ölen kişinin Dadaşkent'teki Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Salih Yıldırım isimli kişi olduğu belirlendi.

Bir aydır kayıptı... Ormanda ağaca asılı bulundu

BİR YAKINI SOSYAL MEDYADAN 'KAYIP ARANIYOR' PAYLAŞIMI YAPMIŞ

Ormanda ağaca asılı halde bulunan Salih Yıldırım'ın bir aydır kayıp olduğu, sosyal medyadan 10 gün önce bir yakınının "Bir tanıdığımızın oğlu 20 gündür kayıp, ailesi köyde yaşıyor. Sosyal medyadan pek haberdar değiller. Rica etsem paylaşır mısınız? Erzurum'da kaldığı yurttan çıkış yapmış en son. Lütfen paylaşalım" çağrısında bulunduğu öğrenildi.

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#Erzurum#Salih Yıldırım#Ölüm

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