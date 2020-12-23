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AA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 18:35 | Son Güncelleme:

Bir aydır haber alınamayan kız çocuğu bulundu

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Bir aydır haber alınamayan kız çocuğu bulundu
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaklaşık bir aydır haber alınamayan 15 yaşındaki kız çocuğu, Kapaklı ilçesindeki bir evde bulundu.

Evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan çocuğun ailesi, durumu polise bildirdi.

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu çocuğu Kapaklı ilçesindeki bir evde buldu. Kız çocuğu ailesine teslim edildi.

Ekipler olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılıkça serbest bırakıldı.

Zanlılardan S.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Bu arada çocuğun evinden ayrıldıktan sonra yaklaşık 20 gün bir tırın dorsesinde kaldığı öğrenildi.

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