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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)
Haber Giriş: 15.03.2021 - 09:59 | Son Güncelleme:

Bir ayda 4 büyükbaş hayvanı zehirlenen besici: Geçim kaynağımdı

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Bir ayda 4 büyükbaş hayvanı zehirlenen besici: Geçim kaynağımdı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde besicilik yapan Aziz Gökçe'nin (85), 1 ayda 3 buzağı ve 1 danası iddiaya göre, yedikleri ottan zehirlendi. Yıllardır hayvancılık yaptığını anlatan Gökçe, "Havaların ısınmasıyla beraber hayvanları dışarı çıkardık. Yedikleri otlardan mı veya başka bir sebepten mi öldüklerini biz de bilmiyoruz. Sadece 3 tane buzağım kaldı. Onlar da ilaçlarını vermemize rağmen hastalar. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Bir ayda 4 büyükbaş hayvanı zehirlenen besici: Geçim kaynağımdı
Genç ilçesine bağlı Tarlabaşı köyünde geçimini besicilikle sağlayan Aziz Gökçe'nin 4 büyükbaş hayvanı iddiaya göre yaklaşık 1 ay içinde farklı zamanlarda yedikleri ottan zehirlenerek öldü. 4 hayvanını kaybeden Gökçe, kalan 3 hayvanının da hasta olduğunu söyledi. Geçim kaynağının sadece hayvanlarıyla elde ettiğini anlatan Gökçe, kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor. Gökçe, "Son 1 ay içinde 4 hayvanım telef oldu. Havaların ısınmasıyla beraber hayvanları dışarı çıkardık. Yedikleri otlardan mı veya başka bir sebepten mi öldüklerini biz de bilmiyoruz. İlaçlarını vermemize rağmen kurtaramadık. Mağdurum tek geçim kaynağım hayvanlarımdı. 3 tane buzağım kaldı. Onların da ilaçlarını vermemize rağmen hastalar. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.
Bir ayda 4 büyükbaş hayvanı zehirlenen besici: Geçim kaynağımdı
Babasının yıllardır hayvancılıkla geçimini sağlamaya çalıştığını söyleyen Hasan Gökçe ise, "Babam yıllardır hayvancılık işiyle uğraşıyor. Babamın geçim kaynağı hayvancılık olduğu için yetkililerden yardım bekliyor. Ahırda bulunan diğer 3 buzağı da hasta onların da ne olacağı belli değil babamın sosyal bir güvencesi yok" diye konuştu.

 

 

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