Bir ayda 36 sağlıkçı şiddet gördü

Şiddetle mücadelede öncelikle bu yaklaşım tarzının değiştirilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: “Ağustos ayı boyunca 16 şiddet vakasıyla karşılaştık. 39 saldırgan tarafından gerçekleştirilen olaylarda, 36 sağlık çalışanı mağdur oldu. Ağustostaki şiddet olaylarına baktığımızda faillerin çok da değişmediğini görüyoruz. Hasta ve hasta yakınları, 16 şiddet olayının baş faili olarak dikkat çekmekte. Ay boyunca gerçekleşen şiddet olaylarının 4’üne hastalar, 8’ine ise hasta ve hasta yakınları sebebiyet verdi.”

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