Bir ayda 11 bisiklet çaldı

Eskişehir’de yaşayan Ahmet C., bir ayda farklı mahallelerdeki apartmanların girişlerinden 1’i elektrikli 11 bisiklet çaldı. Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayları üzerine harekete geçerek, araştırma başlattı. Apartmanların güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Ahmet C. olduğunu belirledi. Cep telefonu kullanmadığı ve bilinen adreslerine gitmediği anlaşılan Ahmet C., yaklaşık 1 ay süren çalışma sonunda Odunpazar ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde yakalanarak, gözaltına alındı.



19 SABIKASI ÇIKTI, ADLİYEDE TUTUKLANDI



Güvenlik kamerası görüntülerinin gösterilmesi üzerine suçunu itiraf eden Ahmet C.’nin 5 ayrı hırsızlık olayından arandığı, 19 sabıkası olduğu tespit edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet C. tutuklandı.



Polis ekiplerince yapılan incelemede 11 bisiklet çalan şüpheli Ahmet C.’nin rastgele zillere basarak, apartmanların giriş kapılarını açtırdığı ve değeri 1500 ile 7 bin lira arasında değişen bisikletleri çalıp, satmaya çalıştığı saptandı. Şüpheli Ahmet C.’nin bisikletleri çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Bulunan bisikletler ise, sahiplerine teslim edildi.



Polis Merkezi’nden çocuğuna ait bisikleti teslim eden Fatma Güler, bisikletin 1 yılda ikinci kez çalınarak, bulunduğunu belirterek, “Bisikletimiz bir yıl içinde iki kez çalındı. Odunpazarı ve Tepebaşı Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru arkadaşların titiz çalışması sonucunda aynı bisikletimiz iki kez bulundu. Gerçekten minnettarım kendilerine sonuçta hepimiz vatan için çalışan insanlarız. Kolay kazanmıyoruz ve hırsızlara prim vermek istemiyoruz. Hele ki bu zor dönemde çocuklarımızın psikolojisi zaten bozuk bir de en sevdiği bisikletlerinin gitmesi gerçekten onu çok üzmüştü. Gerçekten tüm memur arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.