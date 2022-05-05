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Bir ay içinde 31 çift ayakkabı çaldı, aynı AVM'ye tekrar gidince yakalandı

#İstanbul#Bağcılar#Ayakkabı
Bir ay içinde 31 çift ayakkabı çaldı, aynı AVMye tekrar gidince yakalandı

İstanbul Bağcılar'da alışveriş merkezindeki ayakkabı mağazasından bir ay içerisinde 31 çift ayakkabı çalan T.K. (25), tekrar aynı alışveriş merkezine gidince gözaltına alındı. Şüphelinin ayakkabıların alarmlarını sökmek için kullandığı kerpeten cebinden çıktı.

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Olay, 7 Nisan'da Güneşli Mahallesi, Koçman Caddesi'nde alışveriş merkezinde meydana geldi. Ayakkabı mağazasının müdürü, ürünlerinde eksik olduğunu fark edince güvenlik kameralarını inceledi. Kameralarda bir kişinin ayakkabıları çaldığının görülmesi üzerine mağaza müdürü önceki günlerin de kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda aynı kişinin daha önce de mağazadan ayakkabı çalındığının görülmesi üzerine polise haber verildi.

Mağazanın güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kerpetenle ayakkabıların üzerindeki alarmları söktüğünü ve toplamda 7 bin 600 değerinde 31 çift ayakkabı çaldığını tespit etti. Polis, hırsızlık suçunu işleyen kişinin T.K. olduğunu tespit etti.

Şüpheli 19 gün sonra tekrar aynı alışveriş merkezine geldi. Şüpheliyi tanıyan mağaza çalışanları polise bilgi verdi. Polis, T.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında alarmları sökmek için kullandığı kerpeten de ele geçirildi. T.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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#İstanbul#Bağcılar#Ayakkabı

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