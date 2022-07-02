Bir asırdır ayrıydı... Eros Başı gövdesine kavuştu

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Antik dünyanın en büyük lahitlerinden biri olduğu değerlendirilen 30 tonluk Sidamara Lahdi, bir asrı aşkın zaman sonra eksik parçası olan Eros Başı’na kavuştu. Londra’da bulunan Victoria & Albert Müzesi’nden 10 Haziran’da Türkiye’ye getirilen parça, ait olduğu tarihi eserle yeniden birleştirildi.

Karaman’daki Sidamara Antik Kenti’nde bulunan sütunlu lahit, Roma Dönemi milattan sonra 250’li yıllara tarihleniyor. İngiliz Askeri Başkonsolos Charles Wilson tarafından 1882 yılında keşfedildi. Taşınamadığı için yeniden toprak altına gömüldü. Lahitten ayrılmış yüksek kabartmalardan biri olan Eros Başı ise İngiltere’nin başkenti Londra’ya götürüldü.

BİR KÖYLÜ BULDU

Lahit, 1898 yılında bir köylü tarafından Ambar Köyü’ndeki Antik Kent’te yeniden görüldü ve günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzesi olan Müze-i Hümayun’a bildirildi. Arkeolog Osman Hamdi Bey’in bölgede yaptığı incelemeler sonucu İstanbul’daki müzeye taşınmasına karar verildi. Lahit zamanın koşullarında mandalarla çekilerek merkeze taşındı. Tren vagonlarının özel olarak düzenlenmesiyle meşakkatli bir yolculuk yapan muhteşem eser, 1901 yılında bugünkü İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne ulaştı. Tarihî eserin Londra’da bulunan Eros Başı kabartması ise Marion Olivia Wilson tarafından babası Charles Wilson’un anısına 1933 yılında Victoria & Albert Müzesi’ne bağışlandı. İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde bulunan dev lahite de 1930’lu yıllarda Victoria & Albert Müzesi yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda Eros Başı’nın plaster kopyası yerleştirildi.





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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı, 2010 yılında Dr. Şehrazat Karagöz’ün konuyu yeniden gündeme taşıyan araştırması ile Eros Başı’nın lahit ile birlikte sergilenmesi hususunu Victoria & Albert Müzesi’ne iletti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Victoria & Albert Müzesi Direktörü Dr. Tristram Hunt ve ekibinin kültür varlıklarının yerinde korunmasına yönelik işbirliği Eros Başı’nın lahdine yeniden kavuşmasını sağladı. İstanbul Arkeoloji Müzesi ile Victoria & Albert Müzesi arasında imzalanan işbirliği protokolüyle lahitin eksik parçası Türkiye’ye getirilerek yerine yerleştirildi.

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İKİ ÜLKEDEN UZMANLAR YERLEŞTİRDİ

Arkeologlar, eserin dünyanın en büyük lahitlerinden biri olduğunu değerlendiriyor. Dışişleri Bakanlığı ve Türk Hava Yollarının desteğiyle 10 Haziran’da Londra’dan Türkiye’ye taşınan Eros Başı, ağırlığı 30 tonu aşan dev lahitle İstanbul Arkeoloji Müzesi ile Victoria & Albert Müzesi uzman restoratörlerinin ortak gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarla birleştirildi. Lahit, yeniden kavuştuğu özgün haliyle İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde dün ziyarete açıldı.