Bir asır sonra bulundu! Böyle anlattı: 'Yamyam bir tür...'

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Atabey Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Aydın, Türkiye'de 1800'lü yılların sonunda yalnızca bir bireyle keşfedilen, o zamandan bu yana bir daha rastlanılmayan ve neslinin tükendiği düşünülen 'Schizodactylus inexpectatus' türü endemik çekirgeyi yaklaşık bir asır sonra Çukurova ve Göksu deltasında yeniden buldu.

ÇÖL EKOSİSTEMLERİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR TÜR

2000'li yılların başında gittiği Çukurova ve Göksu deltasında bu çekirgeyi bulduğunu kaydeden Prof. Dr. Gökhan Aydın, 20 yıl boyunca yaptığı incelemelerde çekirgenin ilginç özelliklerini tespit ettiğini söyledi. İnsan aktivitesi nedeniyle tahrip edilen kumul alanlarda böceğin popülasyonuna rastlanmadığını kaydeden Prof. Dr. Gökhan Aydın, bu çekirge türünün çöl ekosistemlerinde çok önemli ve anahtar bir rolü bulunduğunu vurguladı.

YAMYAM BİR TÜR

Besin zincirinin en üst halkasını oluşturan ve kendisinin 'endemik kum kriketi' adını verdiği çekirgenin yaptığı bilimsel çalışmalar doğrultusunda yamyam bir tür olduğunu keşfettiğini anlatan Prof. Dr. Aydın, aynı tür bireyleri yediğini ve bu nedenle çöl ekosistemlerinde birbirlerinden uzakta yaşadıklarını tespit ettiğini söyledi. Prof. Dr. Aydın, yamyam bir tür olduğu için birbirlerine yaklaşmayan bu türün aynı zamanda hem erkek hem de dişilik organı bulunduğunu belirtti. Bu nedenle başka bireylere ihtiyaç duymadığını anlatan Prof. Dr. Aydın, böceğin yalnızca geceleri aktif olduğunu ve gündüzleri kumun 1,5 metre altında saklandığını kaydetti.

YURT DIŞINDAN GELEN UZMANLAR İNCELEDİ

Bu türün insanlar tarafından uzunca bir süredir fark edilmediğine işaret eden Prof. Dr. Gökhan Aydın, böcekle ilgili yapılan bilimsel çalışmalar doğrultusunda yurt dışından gelen bilim insanlarının da böceği inceleme fırsatı bulduğunu vurguladı. Prof. Dr. Aydın, böceğin biyolojik özelliklerini ve davranışlarını; yapmış olduğu bilimsel çalışmaları dünyaya tanıtarak, bu türün tek yaşam alanı olan kumulların korunması ve koruma stratejilerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yaptığına da vurgu yaptı.