Bir Arada Nasıl Yazılır? Birarada TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır?

Ayrı ayrı da kullanıldığında anlam ifade eden iki kelimenin yan yana gelmesi ile oluşan "bir arada" kelimesini yazıya aktarırken yazım hatası ortaya çıkabilmektedir.

Bir Arada Nasıl Yazılır?

Özellikle önemli ve resmi yazışmalarda yazım hataları oldukça önem taşımaktadır. Bu durumda kelimelerin doğru yazım biçimleri hakkında bir araştırma yapmak durumunda kalmak mümkün oluyor. Özellikle doğru yazım konusunda sıklıkla başvurulan kaynakların başında Türk Dil Kurumu Geliyor.

Birarada TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu, günlük hayatta özellikle konuşma dilinde sık sık kullanılan fakat yazıya geçerken yazımında hata yapılan kelimelerin güncel yazımlarını resmi web sitesinden paylaşıyor. Yazım konusunda hassasiyeti olanların zaman zaman takip ettiği TDK'nın resmi sitesine göre "bir arada" kelimesi ayrı yazılır.

Türk Dil Kurumu, kelimenin yazımında yapılacak herhangi bir güncelleme olursa mutlaka yeni halini yine web sitesi üzerinden paylaşacaktır. Kelimenin cümle içerisindeki kullanımlarına dair örnekleri ise aşağıda görebilirsiniz.

- Onları yeniden bir arada görebilmek için sabırsızlıkla bekliyorum.

- Bir arada kaldığımız onca yılın hatırına son bir kez daha konuşmakta yarar görüyorum.