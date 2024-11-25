‘Bir arada durma vakti’

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Alevi inancını yok saymanıza izin vermeyeceğiz” diyerek özetle şunları söyledi: “Bir yol ayrımında, tarihi bir kavşaktayız. Erdoğan’ın dediği yöne gidilirse, 3 bin-4 bin dolarlık milli gelirlerle sürünen hakların ve onların itibardan tasarruf etmeyen liderlerinin ülkelerinin ligine döneceğiz. Ama esas hedefe doğru yürürsek, 50 bin doların üzerinde milli gelirleriyle, hesap verebilen şeffaf siyasetiyle, mütevazı liderleriyle, zengin halkların olduğu dünyadaki yerimizi alacağız ve bu sefer dünyadaki diğer eşitsizliklerin üzerine Türkiye’den kararlılıkla yürüyeceğiz. Bunu yapmak için özgüvene, kararlılığa ihtiyaç var. Bunu yapmak için ‘ne derler siyasetine’ ihtiyacımız yok. Ne derlerse desinler, kendimize inanmaya, halka inanmaya, topluma inanmaya, köklerimizden aldığımız güçle bunların karşısında dimdik ayakta durmaya ihtiyaç var. Vakit, geçmişten husumet çıkarmak, bazı cümleleri söyleyip de iktidara muhalefeti ayrıştıracak imkânları verme vakti değil. Vakit çerle çöple uğraşma, gözünün üstünde kaşın var ile uğraşma vakti değil. Vakit cepheyi genişletme, kararlılığı yükseltme, bir arada durma, özgüvenle bu rejimin değiştirilebileceğine inanma vaktidir.

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HALK İRADESİNE KAFA TUTMAK

(Kayyum atamaları) Halkın iradesine kafa tutmaktır. Hakkâri’deki kayyuma da itiraz ettik. Mesele şu, yapılan iş bir suçtan dolayı değil. Olsa zaten bütün süreçler biter. Yerine de belediye meclisi yenisini seçer. Ama daha soruşturma aşamasında. Bu ancak sıkıyönetim dönemlerinde olan bir şey. OHAL artığı olan bir KHK ile değişmiş olan bir kanundan istifade ederek yaptıkları bir şey. Son Ovacık’ta ve Dersim’de yaptıkları iş. Yahu 2012 yılında bir cenaze var. Bu cenazeye gidilmiş. Taziye ölüye değil diriye verilir. Bunu terör faaliyeti sayan bir anlayış var.

YENİ BİR TOPLUM SÖZLEŞMESİ

Çağın gereklerini karşılayan, darbenin kurumlarından, darbe pratiğinden kurtulmuş, tam olarak eşitlikçi, doğayı gören, çevreyi gören, örneğin yeni anayasal kavramları sahiplenen, belli eşitsizliklere, belli haksızlıklara farklı yönleriyle müdahale edebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni dünyanın en güçlü, en önde, en müreffeh ve en barış içinde ülkelerinden bir tanesi haline getirebilecek bir toplum sözleşmesini hep beraber inşa etmeye ihtiyaç var. İlk önce bu iktidarı hep birlikte değiştireceğiz. Sonra oturacağız, gerçek bir toplum sözleşmesini tüm yönleriyle konuşacağız, hayata geçireceğiz.”

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ANNE BABAYLA ANITKABİR ZİYARETİ

CHP Lideri Özel, Öğretmenler Günü nedeniyle Anıtkabir’e ziyarette bulundu. Özel’e öğretmen olan annesi Şükran Özel, babası Talat Özel ve kardeşi Barış Özel ile öğretmenler ve parti üyeleri eşlik etti. Atatürk’ün mozolesine çelenk koyup saygı duruşunda bulunan Özel, Anıtkabir Özel Defteri’ne özetle şunları yazdı: “Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, nitelikli eğitimin herkes için ulaşılabilir olması, yeni nesillerin bilimin ve aklın rehberliğinde yetiştirilmesi ve nihayetinde adaletli, özgür ve zengin bir Türkiye’nin inşası için öğretmenlerimizin oynadığı kritik rolün bilincindeyiz. Bu anlayışla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında eğitim devrimlerinizin izinden yürümeye devam edeceğiz.”





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ÖĞRETMENLERE SÖZ

Özel, partisinin Genel Merkezi’nde düzenlenen “Öğretmenler Günü Buluşması” programına da ailesiyle beraber katıldı. Partinin giriş katında öğretmenlere verilen resepsiyonda Özel şunları söyledi: “En düşük maaş alan bir öğretmen 2002’e 23 çeyrek altın alabiliyordu. Bugün en düşük öğretmen maaşıyla 8 çeyrek altın alınabiliyor. En düşük öğretmen maaşında 15 çeyrek altınlık kayıp var. CHP’nin iktidarında, öğretmen maaşı, milletvekili maaşını yakalayana kadar hiçbir milletvekili zam almayacak. Söz veriyorum. Sonrasında milletvekillerimiz maaşlarına zam yapmak istiyorlarsa, öğretmen maaşlarına zam yapacak.”