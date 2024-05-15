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Bir annenin yardım çığlığı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Kaza#Hastane
Bir annenin yardım çığlığı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 07:00

Antalya’da yaklaşık 8 ay önce motosikletiyle otomobile çarpan ve omuriliği zedelenen Efe Can Deligözoğlu (16), kazanın ardından yatağa bağımlı hale geldi.

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Kazada boynu ve kaburgaları kırılan, beyin kanaması geçiren Efe Can’ın boynuna 4 adet platin takıldı. Atatürk Endüstri Meslek Lisesi’nde okuyan Efe Can, kazadan sonra okulunu bırakmak zorunda kaldı. Efe Can, kırılan kemikleri ciğerlerine battığı için boğazına takılan trakeostomi tüpü ile nefes alıyor. Bacakları tutmayan Efe Can’ın, bakımını ise eşinden boşanan İran uyruklu annesi Sahra Bedregehy (50) yapıyor.

‘EVDE TEDAVİ OLAMIYOR’

Oğluyla kiraladıkları dairede yaşayan Sahra Bedregehy, geçimini pazarda un ve mısır satarak sağlıyor. Gözyaşı dökerek yardım isteyen anne Bedregehy, “Evde tedavi olamıyor. Hastaneye gitmesi gerekiyor. 2 ay önce ameliyat olması gerekiyordu ama maalesef olamadı, enfeksiyon kaptı. Lütfen bu çocuğa yardım edin, bu çocuk daha 16 yaşında. Çocuğum iyileşsin başka bir şey istemiyorum. Bu çocuk günden güne kötüye gidiyor” dedi.

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#Antalya#Kaza#Hastane

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