Bir annenin İtalya’dan Urla’ya uzanan mücadelesi... Oğlum olmadan asla

İtalya’nın kuzeyindeki küçük bir kasaba olan Novellara’dan başlayıp Urla’da son bulan çocuk kaçırma eylemi geçen şubat ayı başında yaşandı. Türk asıllı Alman vatandaşı Demirbilek Y. (43), doğup büyüdüğü şehir olan Berlin’de çeşitli işlerde çalıştıktan sonra 2013’te İtalya’ya yerleşti. Demirbilek Y., çalıştırdığı işyeri vesilesi ile İtalyan Ilaria S. (31) ile tanıştı. Demirbilek ile Floransa Üniversitesi’nde mimarlık okuyan Ilaria S. arasında başlayan yakınlık bir süre sonra ilişkiye dönüştü. İkilinin arkadaşlığı sürerken, henüz okuluna devam eden Ilaria S. hamile kaldı. İkili arasında bir evlilik olmasa da Nisan 2016’da bir çocukları dünyaya geldi. Ancak L.M.Y.’nin dünyaya gelmesinden 1-1.5 yıl sonra ikili arasında ciddi anlaşmazlıklar baş gösterdi. Birçok kez karakolluk olan ikilinin müşterek çocukları ile ilgili, Floransa mahkemesi geçen ocak ayında karar verdi.

Demirbilek Y.

VELAYET İKİSİNE VERİLDİ

Ilaria S.’nin avukatı Emmy di Gioia’nin açtığı davada mahkeme, velayeti ikiliye verirken, küçük çocuğun annesinin evinde yaşamasına karar verdi. Karar gereği, baba Y.’nin iki haftada bir çocuk ile görüşme hakkı söz konusu oldu. Daha sonra baba çocuğu İzmir Urla’ya kaçırınca evladına bir daha kavuşamayacağını düşünen Anne S., İtalyan polisine yaptığı başvurunun yanı sıra Türkiye’de de hukuki süreç başlattı. Ilara S.’nin İstanbul Barosu’na üye avukatı Süreyya Turan, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü yetkilileri ile temasa geçti. Bakanlık yetkililerinin girişimi üzerine Urla Cumhuriyet Başsavcılığı dava açtı.

Urla Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen ve çocuğun iadesi talebi ile açılan dava dosyasına, Demirbilek Y. adına sunulan dilekçelerde, anne S.’nin çocuğu ile ilgilenmediği, tüm ihtiyaçlarını babasının karşıladığı öne sürüldü. Dava dilekçesinde, L.M.Y.’nin İtalya’ya iadesi halinde babanın bir daha çocuğunu göremeyeceği kaydedildi. Anne S. adına mahkemeye sunulan dilekçelerde, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Mahkeme, tarafların talep ve savunmalarını aldıktan sonra geçen cuma kararını verdi. Mahkeme, baba Demirbilek Y. tarafından kaçırılan çocuğun İtalya’ya iadesine karar verdi.

‘TATİLE GİDİYORUZ GERİ DÖNECEĞİZ’

Geçen şubat ayı başında çocuğu alan Demirbilek Y., bir daha annesine bırakmadı. Otomobili ile yola çıkan Demirbilek Y., kendisini arayan Ilaria S.’ye, çocukları ile bir tatil bölgesinde olduklarını geri döneceklerini söyledi. Annenin görüntülü konuşma talebini ise telefon ekranının bozuk olduğu gerekçesi ile geri çevirdi. Ancak kısa süre sonra baba Y.’nin çocuğu kaçırarak Urla’ya geldikleri anlaşıldı.