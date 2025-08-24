Bir annenin isyanı

Haberin Devamı

ADANA Seyhan’da 22 Nisan’da saat 01.00 sıralarında, Murat Aras Hirman (14), motosikletiyle evden aldığı arkadaşı M.E.Ş. (16) ile gezintiye çıktı. Motosikletin arkasında oturan M.E.Ş., seyir sırasında belinden çıkardığı tabancayı denemek için havaya ateş açtı. Daha sonra iddiaya göre; kazara tekrar ateş alan tabancadan çıkan kurşun, arkadaşı Hirman’ın sırtına isabet etti. Hastaneye kaldırılan Hirman, 29 Nisan’da hayatını kaybetti. Gözaltına alınıp, suçunu itiraf eden M.E.Ş. tutuklandı.

M.E.Ş. hakkında yaşının küçük olması da göz önünde bulundurularak 15 yıl hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19 Ağustos’ta hâkim karşısına çıkan M.E.Ş., oy çokluğuyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

‘BİR KEZ DAHA ÖLDÜM’

Kararın ardından konuşan Murat Aras Hirman’ın annesi Zahide Karabıyık (32), “Oğlum toprağın altında yatarken, katili ilk duruşmada yaşından dolayı tahliye edildi. Bir kez daha öldüm” dedi.

Oğlunun duruşmadan 3 gün önce yeni yaşına girdiğini, katilin de en ağır cezayı almasını istediğini söyleyen Karabıyık, “Onun içeride olması içimi bir nebze de olsa rahatlatıyordu. Benim acım daha tazeyken, 3 ayda tahliyesine karar verildi. Adalet istiyorum” diye konuştu.