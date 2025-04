Bir annenin isyanı

Haberin Devamı

Ankara’da 22 Nisan’da akşam saatlerinde İncirli Mahallesi’ndeki parkta, 8’inci sınıf öğrencisi Mete B. (13), arkadaşlarıyla oynadığı sırada kendisine uyuşturucu madde soran daha önce tanımadığı M.Ö. (15) tarafından sırtından bıçaklandı. Yaralanan Mete B., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan M.Ö. ise sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

‘BİZ ÇOCUKLARIMIZI SOKAKTA TOPLAMADIK’

Mete B., hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edildi. Mete B.’nin annesi Hülya B., şikâyetçi oldukları şüpheli M.Ö.’nün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Hülya B., işten eve dönerken oğlunun bıçaklandığını öğrendiğini söyleyerek, “Oğlum bakkala gitmişti. Anahtarı evde unutunca, ‘Anne ben parkta seni bekleyeyim’ dedi. Sonra o gelmiş çocuğumdan uyuşturucu istemiş. Çocuğum nereden bilsin uyuşturucuyu. Onunla ilgili aralarında bir tartışma çıkıyor. Çocuğum bıçağı görünce kaçıyor. Ayağı takılıp düşünce sırtından saplamış. Şans eseri kalbine ya da ciğerine gelmedi. Yapan 15 yaşında. Bu mahallede oturmuyor. Teyzesinin evine ziyarete gelmiş. Çocuk serbest. Şu an benim çocuğumun can güvenliği var mı? O çocuğu serbest bırakan savcılar neye göre serbest bıraktılar? Başka birilerinin canını da yaksın diye mi serbest bıraktılar? İstanbul’da buna benzer bir olay oldu. İtalyan şefin oğlu öldü. Ben şanslıyım ki çocuğum hayatta. Bunu yapan çocuk diye elini kolunu sallayarak serbest gezecek mi? Bugün benim çocuğum kurtuldu, yarın başkasının çocuğunun başına da gelebilir. Biz çocuklarımızı sokakta toplamadık. ‘18 yaşından küçük’ denilip de 2-3 ay yatıp da 3 sene yatıp da ya da yatmayarak serbest mi kalacak? Şu an çocuğumun can güvenliğinden kaygılıyım. Ben çocuğumu 24 saat çanta gibi yanımda gezdiremem” dedi.