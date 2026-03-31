Bir annenin haykırışı: Başka Aleyna’lar ölmesin

Diyarbakır’da 20 Mart gecesi Cafer Başeğmez, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp kız arkadaşının intihar ettiği ihbarında bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Aleyna Yağar’ın (20) sağ üst göğsünde silah yarası tespit edildi. Ancak tabanca, cesedin yanında bulunamadı. Evde yapılan aramada tabancanın lavabonun altına gizlendiği saptandı. Tutuklanan Başeğmez, ifadesinde “Aleyna ile gündüz tartışmıştık. Eve geldim. Banyoya girdim. Banyodayken silah sesi geldi. Gittiğimde intihar etmiş olduğunu gördüm” dedi. Cafer Başeğmez’in ağabeyi Emrah Başeğmez’in de 15 Temmuz 2022’de bir süre önce boşandığı Esma Başeğmez'i öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Gözden Kaçmasın Sessiz kriz: Okullar boşalıyor Haberi görüntüle

‘SAPLANTI HALİNE GETİRMİŞTİ’

Cafer Başeğmez’in kızı Aleyna’yı saplantı haline getirdiğini belirten acılı anne Ziynet Yağar (43), “Benim yavrumu katleden Cafer Başeğmez’dir. 1.5 yıldır artık böyle saplantı haline getirmişti. Yavrum defalarca numarasını iptal etti. Defalarca kaçmaya çalıştı. Kızıma 15 ay önce darp raporu almıştım. Bu cani kızıma şiddet uygulamıştı. Ama yine her şeye rağmen yavrum yine gidip suç duyurusunda bulunmadı. Ben 3 evladımla beraber aynı evde yaşıyoruz. Yavrum saat 10 gibi evden çıktı. Gitti, gelmedi. Hayatı seven biriydi yavrum. Yavrum bütün güzellik belgelerini de alan bir kızdı. Benim yavrum bu yaz kendi dükkânını açacaktı. Ben 1 yıl içinde iki kez yavrumu İstanbul'a teyzesine gönderdim. O cani yine ona ulaşmış. İstanbul'daki teyzesi bile şahitti. Kızı tehdit ediyordu. Kızım yakasını bundan koparamıyordu, tehdit ediyordu benim kızımı. Ne kadar kaçtıysa da bu cani onun peşindeydi. Başka Aleyna’lar ölmesin diye en ağır cezayı almasını istiyorum. Bu annenin haykırışını duyun” ifadelerini kullandı.