Bir annenin haykırışı: Başka Aleyna’lar ölmesin

Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 07:00

Evde tabancayla vurulan Aleyna Yağar’ın ölümünün ardından erkek arkadaşı Cafer Başeğmez tutuklandı. Genç kızın acılı annesi Ziynet Yağar, kızını Başeğmez’den kurtarmak için 2 kez İstanbul’a teyzesine gönderdiğini ifade ederek “Başka Aleyna’lar ölmesin diye en ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.

Diyarbakır’da 20 Mart gecesi Cafer Başeğmez, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp kız arkadaşının intihar ettiği ihbarında bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Aleyna Yağar’ın (20) sağ üst göğsünde silah yarası tespit edildi. Ancak tabanca, cesedin yanında bulunamadı. Evde yapılan aramada tabancanın lavabonun altına gizlendiği saptandı. Tutuklanan Başeğmez, ifadesinde “Aleyna ile gündüz tartışmıştık. Eve geldim. Banyoya girdim. Banyodayken silah sesi geldi. Gittiğimde intihar etmiş olduğunu gördüm” dedi. Cafer Başeğmez’in ağabeyi Emrah Başeğmez’in de 15 Temmuz 2022’de bir süre önce boşandığı Esma Başeğmez'i öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Gözden KaçmasınSessiz kriz: Okullar boşalıyorSessiz kriz: Okullar boşalıyorHaberi görüntüle

‘SAPLANTI HALİNE GETİRMİŞTİ’

Cafer Başeğmez’in kızı Aleyna’yı saplantı haline getirdiğini belirten acılı anne Ziynet Yağar (43), “Benim yavrumu katleden Cafer Başeğmez’dir. 1.5 yıldır artık böyle saplantı haline getirmişti. Yavrum defalarca numarasını iptal etti. Defalarca kaçmaya çalıştı. Kızıma 15 ay önce darp raporu almıştım. Bu cani kızıma şiddet uygulamıştı. Ama yine her şeye rağmen yavrum yine gidip suç duyurusunda bulunmadı. Ben 3 evladımla beraber aynı evde yaşıyoruz. Yavrum saat 10 gibi evden çıktı. Gitti, gelmedi. Hayatı seven biriydi yavrum. Yavrum bütün güzellik belgelerini de alan bir kızdı. Benim yavrum bu yaz kendi dükkânını açacaktı. Ben 1 yıl içinde iki kez yavrumu İstanbul'a teyzesine gönderdim. O cani yine ona ulaşmış. İstanbul'daki teyzesi bile şahitti. Kızı tehdit ediyordu. Kızım yakasını bundan koparamıyordu, tehdit ediyordu benim kızımı. Ne kadar kaçtıysa da bu cani onun peşindeydi. Başka Aleyna’lar ölmesin diye en ağır cezayı almasını istiyorum. Bu annenin haykırışını duyun” ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınUşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklandıUşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklandıHaberi görüntüle
