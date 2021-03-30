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Haber Giriş: 30.03.2021 - 10:17 | Son Güncelleme:

Bir annenin en zor bekleyişi… 11 yaşındaki Efe koronavirüsle savaşıyor

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Koronavirüs artık çocukları vuruyor. Mutasyonlu virüs çocuklara çok hızlı bulaşmaya başladı... Hastanelerin çocuk pandemi servisleri doluyor. O çocuklardan biri 11 yaşındaki Efe… Efe günlerdir yüz üstü yatırılıyor, oksijene bağlı tedavi görüyor. CNN Türk ekibinden Fulya Öztürk ve Alper Öztürk o anneyle hastanede bir araya geldi.

Mutasyonlu virüs çocuklara çok hızlı bulaşmaya başladı. Hastanelerin çocuk pandemi servisleri doluyor.

O çocuklardan biri 11 yaşındaki Efe. Annesi Esin Hanım günlerdir deyim yerindeyse gözünü kırmadan oğlundan gelecek güzel haberi bekliyor: Şu an Efe oksijeyene bağlı, bir anne için bu gerçekten çok zor.

Esin Hanım 1 haftadır nöbette olduğu, İstanbul Tıp Fakültesi hastanesindeki korona servisindeki durumu anlatıp herkese de bir çağrıda bulunuyor: İçerisi dolu, kaynıyor, yan odadan acayip bir öksürük sesi geliyor. Çocuklarda artıyor, dikkat!

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