Bir annenin en zor bekleyişi… 11 yaşındaki Efe koronavirüsle savaşıyor
Koronavirüs artık çocukları vuruyor. Mutasyonlu virüs çocuklara çok hızlı bulaşmaya başladı... Hastanelerin çocuk pandemi servisleri doluyor. O çocuklardan biri 11 yaşındaki Efe… Efe günlerdir yüz üstü yatırılıyor, oksijene bağlı tedavi görüyor. CNN Türk ekibinden Fulya Öztürk ve Alper Öztürk o anneyle hastanede bir araya geldi.
Mutasyonlu virüs çocuklara çok hızlı bulaşmaya başladı. Hastanelerin çocuk pandemi servisleri doluyor.
O çocuklardan biri 11 yaşındaki Efe. Annesi Esin Hanım günlerdir deyim yerindeyse gözünü kırmadan oğlundan gelecek güzel haberi bekliyor: Şu an Efe oksijeyene bağlı, bir anne için bu gerçekten çok zor.
Esin Hanım 1 haftadır nöbette olduğu, İstanbul Tıp Fakültesi hastanesindeki korona servisindeki durumu anlatıp herkese de bir çağrıda bulunuyor: İçerisi dolu, kaynıyor, yan odadan acayip bir öksürük sesi geliyor. Çocuklarda artıyor, dikkat!
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