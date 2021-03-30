Bir annenin en zor bekleyişi… 11 yaşındaki Efe koronavirüsle savaşıyor

Mutasyonlu virüs çocuklara çok hızlı bulaşmaya başladı. Hastanelerin çocuk pandemi servisleri doluyor.

O çocuklardan biri 11 yaşındaki Efe. Annesi Esin Hanım günlerdir deyim yerindeyse gözünü kırmadan oğlundan gelecek güzel haberi bekliyor: Şu an Efe oksijeyene bağlı, bir anne için bu gerçekten çok zor.

Esin Hanım 1 haftadır nöbette olduğu, İstanbul Tıp Fakültesi hastanesindeki korona servisindeki durumu anlatıp herkese de bir çağrıda bulunuyor: İçerisi dolu, kaynıyor, yan odadan acayip bir öksürük sesi geliyor. Çocuklarda artıyor, dikkat!

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara