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Bir annenin en zor anı: Dakikalarca düşmesin diye çocuğunu tuttu! İtfaiye erinin anneye verdiği cevap yürekleri ısıttı

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#Kurtarma Operasyonu#İtfaiye
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2026 13:08

Denizli'de küçük çocuk, balkonun koruma filesinin dışında asılı kaldı. Çocuğunu dakikalarca tutan endişeli annenin "Korkuyorum" demesine cevaben, "Ben ölürüm, onu kurtarırım" diyerek cevap veren itfaiye erinin fileleri kesmesiyle çocuk kurtarıldı.

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Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde oyun oynadığı sırada odanın penceresinden dışarı çıkan küçük çocuk, balkona gerilen koruma filesinin dışına geçti. Bir süre sonra dengesini kaybeden çocuk, fileye tutunarak boşlukta asılı kaldı.

Durumu fark eden anne, hızla hareket ederek çocuğunu yakaladı ve düşmemesi için sıkıca tuttu. Çocuğunu yukarı çekemeyen ancak düşmesine de izin vermeyen anne, balkonda yaklaşık 10 dakika boyunca mücadele verdi.

Bir annenin en zor anı: Dakikalarca düşmesin diye çocuğunu tuttu İtfaiye erinin anneye verdiği cevap yürekleri ısıttı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

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Annenin çocuğu tutması sebebiyle yalnız olduğu daire kapısını dışarıdan gelecek yardımlara açamazken, vatandaşlar ise bir yandan dışarıda çarşaf gererek tedbir almaya çalışırken diğer yandan ise kapıyı kırmaya çalıştı. Bir vatandaş ise üst kattaki daireden kendini sarkıtarak çocuğu kurtarma girişiminde bulundu.

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Olay yerine doğru hızla ilerleyen itfaiye ekipleri, sokağın dar olması ve araçların gelişigüzel park edilmesi nedeniyle bölgeye girmekte büyük güçlük çekti.

Bir annenin en zor anı: Dakikalarca düşmesin diye çocuğunu tuttu İtfaiye erinin anneye verdiği cevap yürekleri ısıttı

"BEN ÖLÜRÜM DE ONU KURTARIRIM"

Merdiven yardımıyla balkona ulaşan itfaiye ekipleri çocuğa müdahale ederken anneden yardımcı olmasını istedi. Endişeli annenin, "Korkuyorum" söylemine ise itfaiye erinin, "Hiç merak etme. Ben ölürüm onu kurtarırım. Hiçbir şey olmaz" demesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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Zamanla yarışan ekipler, aracın giremediği noktada araç merdivenini uzatarak çocuğa ulaşmayı başardı. İtfaiye ekiplerinin dikkatli müdahalesi sonucu filenin kesilmesiyle küçük çocuk, annesi tarafından alınarak kurtarıldı

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#Denizli#Kurtarma Operasyonu#İtfaiye

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